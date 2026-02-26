快訊

財產申報曝光！卓榮泰存款921萬元 林佳龍夫婦存款、股票均破億

經典賽／林安可回來了 台日交流賽先發第4棒對決軟銀

疑感情糾紛...高雄科技大廠女保全遭男友持刀猛砍 還放話「要殺妳媽媽」

經典賽／松井裕樹成日本投手退出第三人 中日龍金丸夢斗遞補支援

聯合新聞網／ 綜合報導
教士左投松井裕樹因傷退出經典賽。 路透社
教士左投松井裕樹因傷退出經典賽。 路透社

效力教士的日籍左投松井裕樹，因身體狀況不佳選擇退出經典賽，今天日本隊公布遞補人選，將由中日龍的左投金丸夢斗頂替松井裕樹的空缺。

松井裕樹去年在大聯盟出賽61場防禦率3.98，原為日本隊牛棚大將，不過先前在投打練習中出現鼠蹊部不適情形，最終決定辭退經典賽，專心備戰新賽季，成為繼平良海馬與石井大智後，第三位退出的日本投手。

金丸夢斗去年出賽15場，成績2勝6敗、防禦率2.61，他去年11月曾參加日韓交流賽，如今成為經典賽正式選手，預計將成為第二先發的角色支援日本投手群。

經典賽 日本隊 松井裕樹 教士 中日龍

相關新聞

經典賽／林安可回來了 台日交流賽先發第4棒對決軟銀

中華隊今天晚間在台北大巨蛋與去年拿下「日本一」的軟銀隊進行交流賽，本季加盟西武獅隊的旅日外野手林安可，今天也和中華隊會和...

經典賽／中華隊對軟銀先發陣容出爐 鄭浩均、徐若熙登板對決

中華隊備戰3月5日開打的世界棒球經典賽，晚上7點將在台北大巨蛋和日本職棒軟銀鷹隊進行交流賽，推出鄭浩均登板先發，先發陣容...

經典賽／龍恩因傷退出誰遞補？曾豪駒：選狀況最好的選手

台美混血好手龍恩（Jonathon Long）因左手肘傷勢，確定退出本屆經典賽，中華隊今天晚間將在台北大巨蛋和日職軟銀隊...

經典賽／大谷翔平抵達名古屋 歸隊「侍JAPAN」成焦點

效力洛杉磯道奇隊的日本球星大谷翔平今天搭乘專機抵達名古屋，與3月將挑戰世界棒球經典賽（WBC）冠軍連霸的日本隊「侍JAP...

經典賽／松井裕樹成日本投手退出第三人 中日龍金丸夢斗遞補支援

效力教士的日籍左投松井裕樹，因身體狀況不佳選擇退出經典賽，今天日本隊公布遞補人選，將由中日龍的左投金丸夢斗頂替松井裕樹的空缺。 松井裕樹去年在大聯盟出賽61場防禦率3.98，原為日本隊牛棚大將，

經典賽／徐若熙台日交流賽先發對抗中華隊 曾豪駒觀察狀況

世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天交手日職軟銀隊，軟銀派WBC中華隊投手徐若熙先發。中華隊總教練曾豪駒說，透過比賽觀察徐...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。