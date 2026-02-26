經典賽／松井裕樹成日本投手退出第三人 中日龍金丸夢斗遞補支援

效力教士的日籍左投松井裕樹，因身體狀況不佳選擇退出經典賽，今天日本隊公布遞補人選，將由中日龍的左投金丸夢斗頂替松井裕樹的空缺。

松井裕樹去年在大聯盟出賽61場防禦率3.98，原為日本隊牛棚大將，不過先前在投打練習中出現鼠蹊部不適情形，最終決定辭退經典賽，專心備戰新賽季，成為繼平良海馬與石井大智後，第三位退出的日本投手。

金丸夢斗去年出賽15場，成績2勝6敗、防禦率2.61，他去年11月曾參加日韓交流賽，如今成為經典賽正式選手，預計將成為第二先發的角色支援日本投手群。