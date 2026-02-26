經典賽／徐若熙台日交流賽先發對抗中華隊 曾豪駒觀察狀況

快訊

中央社／ 台北26日電
徐若熙今代表軟銀先發主投對抗中華隊。中央社
世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天交手日職軟銀隊，軟銀派WBC中華隊投手徐若熙先發。中華隊總教練曾豪駒說，透過比賽觀察徐若熙狀況，但不論誰投，希望團隊拿出最好表現。

2026年台日國際棒球交流賽，WBC中華隊晚間在台北大巨蛋迎戰日本職業棒球福岡軟銀鷹隊，中華隊投手鄭浩均先發，軟銀派徐若熙先發。

曾豪駒表示，目前還沒直接與徐若熙深談，但會透過這場比賽觀察徐若熙整體比賽節奏、狀況適應，而不論軟銀派誰對中華隊先發，都希望團隊拿出最好表現。

中華隊19日起在台北大巨蛋展開第2階段集訓，除安排3場閉門練習賽，也在交流賽對戰軟銀，明天對上日職北海道日本火腿鬥士隊，接著28日出發飛到日本宮崎打WBC官辦熱身賽。

曾豪駒表示，經這幾場比賽觀察，打線部分每場都有發現問題，從比賽中慢慢修正，希望從現在開始，團隊想法就是爭取贏球，營造氣氛、做好串聯，希望球員在比賽發揮、運用從集訓到現在準備的東西。

