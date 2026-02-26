經典賽／徐若熙台日交流賽先發對抗中華隊 曾豪駒觀察狀況
世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天交手日職軟銀隊，軟銀派WBC中華隊投手徐若熙先發。中華隊總教練曾豪駒說，透過比賽觀察徐若熙狀況，但不論誰投，希望團隊拿出最好表現。
2026年台日國際棒球交流賽，WBC中華隊晚間在台北大巨蛋迎戰日本職業棒球福岡軟銀鷹隊，中華隊投手鄭浩均先發，軟銀派徐若熙先發。
曾豪駒表示，目前還沒直接與徐若熙深談，但會透過這場比賽觀察徐若熙整體比賽節奏、狀況適應，而不論軟銀派誰對中華隊先發，都希望團隊拿出最好表現。
中華隊19日起在台北大巨蛋展開第2階段集訓，除安排3場閉門練習賽，也在交流賽對戰軟銀，明天對上日職北海道日本火腿鬥士隊，接著28日出發飛到日本宮崎打WBC官辦熱身賽。
曾豪駒表示，經這幾場比賽觀察，打線部分每場都有發現問題，從比賽中慢慢修正，希望從現在開始，團隊想法就是爭取贏球，營造氣氛、做好串聯，希望球員在比賽發揮、運用從集訓到現在準備的東西。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。