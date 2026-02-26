經典賽／中華隊對軟銀先發陣容出爐 鄭浩均、徐若熙登板對決
中華隊備戰3月5日開打的世界棒球經典賽，晚上7點將在台北大巨蛋和日本職棒軟銀鷹隊進行交流賽，推出鄭浩均登板先發，先發陣容也出爐。
中華隊先發棒次依序是：一棒陳晨威（左外野手）、二棒張育成（三壘手）、三棒陳傑憲（中外野手）、四棒林安可（右外野手）、五棒吳念庭（一壘手）、六棒吉力吉撈．鞏冠（指定打擊）、七棒林子偉（二壘手）、八棒林家正（捕手）、九棒江坤宇（游擊手）。
軟銀將推出徐若熙登板先發，在這場交流賽對決中華隊。
