經典賽／林安可回來了 台日交流賽先發第4棒對決軟銀

中華隊今天晚間在台北大巨蛋與去年拿下「日本一」的軟銀隊進行交流賽，本季加盟西武獅隊的旅日外野手林安可，今天也和中華隊會和，並且被排為先發第4棒、右外野手；台美混血野手費爾柴德（Stuart Fairchild）預計今晚抵台。

中華隊在台日交流賽的兩場賽事，今天晚間7點對上日職軟銀隊，將由鄭浩鈞先發，明天下午3點與日職火腿隊交手，28日下午就要搭包機飛往宮崎參與經典賽熱身賽。

旅日外野手林安可結束西武獅隊春訓行程，昨日抵台向中華隊報到，今天即披上中華隊球衣現身，進入經典賽備戰模式；至於效力於軟銀隊的台灣投手徐若熙，將擔任今天軟銀隊的先發投手，對決中華隊。今晚賽後徐若熙就會加入中華隊，參與經典賽的旅日選手到齊。

至於原本入選正選名單的兩名台美混血，龍恩（Jonathon Long）今天確定因傷退出，費爾柴德則是在昨天已搭上返台的班機，今晚就會向中華隊報到，預計明天賽前現身大巨蛋練球。

中華隊在這兩場交流賽之前，已經過三場熱身賽，對決韓職培證英雄及富邦悍將，總教練曾豪駒表示，每一場比賽都有發現一些問題，也會從中去做修正，「現在開始就是以正賽的方式，想辦法去贏球，怎麼想辦法去把內容打好。」