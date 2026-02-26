聽新聞
經典賽／龍恩因傷退出誰遞補？曾豪駒：選狀況最好的選手
台美混血好手龍恩（Jonathon Long）因左手肘傷勢，確定退出本屆經典賽，中華隊今天晚間將在台北大巨蛋和日職軟銀隊進行交流賽，教練團將持續做評估和討論，預計從目前隨隊支援的選手中擇一遞補，明天公布人選。
小熊隊內野手龍恩今年獲邀披上中華隊戰袍參與經典賽，但他日前在大聯盟熱身賽守備時，與跑者相撞撞傷左手肘，他雖仍有意願參賽，但傷勢復原狀況不如預期，小熊隊球團經過評估後，今天告知中職，龍恩將退出本屆經典賽。
中華隊總教練曾豪駒表示：「今天早上聽到這樣的消息，覺得滿可惜的，他一直都表達有高度意願（參賽），雖然最近有一些傷勢，但還是堅持他可以，只是經過球隊的判斷，加上中華隊的評估，希望他好好把傷養好，在今年球季大放異彩。」
至於會由誰遞補龍恩的位置，曾豪駒表示，會從有參與集訓的選手中挑出人選，「內、外野都會是考慮的人選，看誰的狀況準備得比較好，會跟教練團商議，明天公布。」而未獲正選但目前還隨隊的野手包括宋晟睿、王博玄、邱智呈、張政禹及捕手戴培峰等人。
曾豪駒表示，龍恩的退出對於中華隊的戰力當然會有影響，無論是攻擊的戰力、棒次安排或是守備位置，都有推演過，「現在開始到正賽，都會以最好的陣容去迎戰。」
