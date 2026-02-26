快訊

疑感情糾紛...高雄科技大廠女保全遭男友持刀猛砍 還放話「要殺妳媽媽」

經典賽／龍恩因傷退出誰遞補？曾豪駒：選狀況最好的選手

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
中華隊總教練曾豪駒。 報系資料照
台美混血好手龍恩（Jonathon Long）因左手肘傷勢，確定退出本屆經典賽，中華隊今天晚間將在台北大巨蛋和日職軟銀隊進行交流賽，教練團將持續做評估和討論，預計從目前隨隊支援的選手中擇一遞補，明天公布人選。

小熊隊內野手龍恩今年獲邀披上中華隊戰袍參與經典賽，但他日前在大聯盟熱身賽守備時，與跑者相撞撞傷左手肘，他雖仍有意願參賽，但傷勢復原狀況不如預期，小熊隊球團經過評估後，今天告知中職，龍恩將退出本屆經典賽。

中華隊總教練曾豪駒表示：「今天早上聽到這樣的消息，覺得滿可惜的，他一直都表達有高度意願（參賽），雖然最近有一些傷勢，但還是堅持他可以，只是經過球隊的判斷，加上中華隊的評估，希望他好好把傷養好，在今年球季大放異彩。」

至於會由誰遞補龍恩的位置，曾豪駒表示，會從有參與集訓的選手中挑出人選，「內、外野都會是考慮的人選，看誰的狀況準備得比較好，會跟教練團商議，明天公布。」而未獲正選但目前還隨隊的野手包括宋晟睿、王博玄、邱智呈、張政禹及捕手戴培峰等人。

曾豪駒表示，龍恩的退出對於中華隊的戰力當然會有影響，無論是攻擊的戰力、棒次安排或是守備位置，都有推演過，「現在開始到正賽，都會以最好的陣容去迎戰。」

中華隊今天晚間在台北大巨蛋與去年拿下「日本一」的軟銀隊進行交流賽，本季加盟西武獅隊的旅日外野手林安可，今天也和中華隊會和...

中華隊備戰3月5日開打的世界棒球經典賽，晚上7點將在台北大巨蛋和日本職棒軟銀鷹隊進行交流賽，推出鄭浩均登板先發，先發陣容...

台美混血好手龍恩（Jonathon Long）因左手肘傷勢，確定退出本屆經典賽，中華隊今天晚間將在台北大巨蛋和日職軟銀隊...

台美混血好手龍恩（Jonathon Long）今天確定因傷退出經典賽，各界紛紛開始討論遞補人選會是誰，除外界普遍看好的中信兄弟外野手宋晟睿外，網友更點名名單外有一人選，可能成為中華隊的秘密「王」牌。

即將在3月5日點燃戰火的2026世界棒球經典賽，台灣運彩提供冠軍投注預測玩法，看好美國隊最有機會奪冠、賠率1.55倍，日...

效力洛杉磯道奇隊的日本球星大谷翔平今天搭乘專機抵達名古屋，與3月將挑戰世界棒球經典賽（WBC）冠軍連霸的日本隊「侍JAP...

