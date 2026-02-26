經典賽／大谷翔平抵達名古屋 歸隊「侍JAPAN」成焦點

效力洛杉磯道奇隊的日本球星大谷翔平今天搭乘專機抵達名古屋，與3月將挑戰世界棒球經典賽（WBC）冠軍連霸的日本隊「侍JAPAN」會合。他離開道奇隊春訓基地後，於24日搭機返國，今天再度現身日本球迷面前，立刻成為全場焦點。

日媒Sponichi Annex報導，「侍JAPAN」在宮崎進行為期11天的賽前集訓，24日結束後移動至名古屋，準備與中日龍隊進行壯行比賽。昨天安排部分選手進行非公開練習，今天則於同一球場展開全體訓練。

It appears Shohei Ohtani has joined Team Japan with the World Baseball Classic starting in one week 🔥

「侍JAPAN」官方X帳號昨天也發布消息，宣布前一天返國的吉田正尚與鈴木誠也已投入練習，完成合流。

大谷翔平今天下午當地時間約2時40分抵達球場。他並未先前往下榻飯店，而是直接進場報到。

他手提黑色包包，身穿白色T恤、外搭灰色夾克，下身為米白色卡其褲，以一身低調休閒裝扮現身。雖然今天僅安排練習、沒有比賽，球場的巴士抵達口仍聚集大批球迷守候，氣氛熱烈。

回顧2023年前一屆經典賽，大谷以「二刀流」身分大放異彩，決賽更登板關門，為日本隊奪冠立下大功，成為經典畫面。如今經歷右肘手術後，大谷於去年6月重新以投手身分復出，本屆賽事將專心擔任打者。

大谷近期在美國亞利桑那州的熱身賽中以指定打擊（DH）出場，調整狀況順利，預計在「侍JAPAN」將扛起中心打線重任。他的實戰出賽，預計從3月2日在大阪京瓷巨蛋對戰歐力士的強化比賽開始。