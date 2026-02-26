經典賽／龍恩因傷退出中華隊 運動部：台日交流賽中評估遞補人選

世界棒球經典賽A組預賽3月5日起在日本東京巨蛋揭開序幕，運動部今天在行政院會報告中華隊備戰進度。包括組訓、情蒐計畫和保險等項目，投入了總經費超過6900萬元。運動部次長鄭世忠表示，相關組訓經費是史上最高，由於並非新興計畫，目前暫時不受總預算審查進度的影響。

閣揆卓榮泰表示，這是運動部成立後迎來的第一個國際棒球一級賽事。運動部以最高規格做國家隊的後盾，提供台灣隊完善的組訓、情蒐、醫療、保險及運動科學團隊等後勤支援，也感謝中華職棒聯盟為國家選手打造最好的競爭條件。根據運動部資料，組訓計畫動支4550萬，情蒐計畫花費1600萬，團隊成員購買意外及失能等保險編列757萬元。

運動部次長鄭世忠表示，相關組訓經費是史上最高，由於並非新興計畫，因此目前暫時不受總預算審查進度的影響。不過由於一部分是基金，若基金仍未審查還是會排擠到其他基金的使用，如其他選手的經費就會受到排擠。

運動部此次在教練、選手及所有行政後勤團隊的各項保險投入約757萬元。鄭世忠說，保險細節無法透露太多，不過從體育署時代就已經有一個辦法，如果在保險以外無法涵蓋足夠薪資的缺額部分，會由運動發展基金補充，因此選手可以放心參賽，依照合約內容在受傷期間補足。

若有自費就醫的部分，也是保險會協助，運發基金也會做額外協助。也就是說，保險以外的由運發基金做補足，讓選手能安心參賽。

由於內野手龍恩(Jonathon Long)因手肘傷勢將退出經典賽，遞補人選將在台日棒球國際交流賽後公布。鄭世忠說，龍恩本來要直接飛往宮崎和中華隊會合。其實在台北的幾場熱身賽，就有不少大聯盟選手因出賽限制而沒有參加，因此徵召部分國內職棒選手參加，教練團從國內選手評估，在台日交流賽後決定，是比較合適作法。