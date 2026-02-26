TEAM TAIWAN大遊行集結千人演出 為世界棒球經典賽台灣隊加油

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
台灣燈會首創大型遊行活動，將集結30組、超過1000人規模的表演隊伍，並首度邀請日本青森睡魔燈籠參與，為3月8日開打的世界棒球經典賽預熱。圖／嘉義縣政府提供
台灣燈會首創大型遊行活動，將集結30組、超過1000人規模的表演隊伍，並首度邀請日本青森睡魔燈籠參與，為3月8日開打的世界棒球經典賽預熱。圖／嘉義縣政府提供

台灣燈會剩下5天就要在嘉義登場，中華文化總會與嘉義縣政府今天對外揭曉3月7日「TEAM TAIWAN 大遊行」精采全貌。本次遊行集結30組、超過1000人規模的表演隊伍，並首度邀請日本青森睡魔燈籠參與，為3月8日開打的世界棒球經典賽預熱。

遊行隊伍分為「光躍台灣・點亮嘉義」、「嘉義燈場」、「為台灣加油」及「與世界交朋友」四大主題。由紙風車劇團「雨馬」與朴子太子龍獅戰鼓團領軍，隨後有阿里山鄒族風笛euvuvu表演藝術團、三昧堂創意木偶團隊等在地團體。為呼應運動主題，全中運吉祥物、中華職棒應援團及嘉義縣街舞培訓隊也將加入行列，展現全民運動風氣。

國際交流方面，青森睡魔師團隊駐點嘉義製作台灣限定睡魔燈籠，將與德島縣阿波舞協會、弗莎巴西打擊樂團等國際團隊共同演出。遊行將於3月7日晚間6點45分從博愛路出發，沿信義一路至太子大道，全長約1公里，民眾屆時也可透過翁章梁、Q嘉義等社群平台觀看轉播。

縣長翁章梁表示，「TEAM TAIWAN 大遊行」將創造燈會中期高潮，並為隔天開打的台灣隊加油，讓嘉義隊伍與國際團隊同台。

文化總會秘書長李厚慶表示，這是台灣燈會史上首次透過盛大遊行吸引民眾觀看，燈會不再只是靜態展覽，而是透過遊行讓燈光與熱情舞動。

日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史表示，睡魔祭是全日本國民的驕傲，這項傳統祭典能在台灣展示，意義非凡。

台灣燈會首創大型遊行活動，將集結30組、超過1000人規模的表演隊伍。圖／嘉義縣政府提供
台灣燈會首創大型遊行活動，將集結30組、超過1000人規模的表演隊伍。圖／嘉義縣政府提供
台灣燈會首創大型遊行活動，圖為紙風車雨馬將參與遊行隊伍。圖／嘉義縣政府提供
台灣燈會首創大型遊行活動，圖為紙風車雨馬將參與遊行隊伍。圖／嘉義縣政府提供
台灣燈會首創大型遊行活動，圖為BMG巴米藝術團將參與遊行隊伍。圖／嘉義縣政府提供
台灣燈會首創大型遊行活動，圖為BMG巴米藝術團將參與遊行隊伍。圖／嘉義縣政府提供
台灣燈會首創大型遊行活動，將集結30組、超過1000人規模的表演隊伍，圖為活動海報。圖／嘉義縣政府提供
台灣燈會首創大型遊行活動，將集結30組、超過1000人規模的表演隊伍，圖為活動海報。圖／嘉義縣政府提供
台灣燈會首創大型遊行活動，將集結30組、超過1000人規模的表演隊伍，圖為活動海報。圖／嘉義縣政府提供
台灣燈會首創大型遊行活動，將集結30組、超過1000人規模的表演隊伍，圖為活動海報。圖／嘉義縣政府提供

經典賽

