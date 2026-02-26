經典賽／龍恩遞補人選有「王」牌？網狂敲碗山本殺手參戰

台美混血好手龍恩（Jonathon Long）今天確定因傷退出經典賽，各界紛紛開始討論遞補人選會是誰，除外界普遍看好的中信兄弟外野手宋晟睿外，網友更點名名單外有一人選，可能成為中華隊的秘密「王」牌。

龍恩先前在熱身賽守備時因與跑者相撞，造成左手肘扭傷，今天中華職棒收到小熊球團通知，龍恩因手部痠痛感持續，無法100%健康出賽，選擇退出本屆經典賽，台灣教練團將於台日交流賽後決定遞補人選，目前仍在集訓名單的宋晟睿被視為頭號人選。

不過比起宋晟睿，有大批網友指出，希望未入選集訓名單的前旅日球星王柏融能遞補參賽，王柏融國際賽經驗豐富，為上屆經典賽中華隊成員，同時他日職時期交手日本隊王牌山本由伸成績亮眼，對戰17打數6安打，打擊率高達3成53，更曾從山本手中轟出全壘打，被網友戲稱「山本殺手」。