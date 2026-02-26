經典賽／運動部祭近7千萬銀彈備戰 情蒐、組訓、保險全面支援

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
世界棒球經典賽A組預賽3月5日起在日本東京巨蛋揭開序幕，運動部編列近7千萬預算，全力支援中華隊。圖／聯合報系資料照片

世界棒球經典賽A組預賽3月5日起在日本東京巨蛋揭開序幕，運動部今在行政院會報告中華隊備戰進度。依照運動部資料顯示，這次運動部組訓計畫就動支了4550萬，情蒐計畫也花費1600萬，更編列757萬替團隊成員購買意外及失能等保險，總經費逼近7千萬。

為備戰本屆經典賽，這次中華隊光情蒐就編制超過20人以上的團隊，自2025年4月起就長期對各國職業聯賽展開情蒐；而面對預賽同組強敵，情蒐團隊更親赴日韓實地情蒐；如此大的情蒐陣仗，這次運動部也規劃了1600萬元的情蒐費用，要完全掌握敵情。

組訓計畫方面，這次更編列了4550萬元應對。其中包含旅外球員訪視，最終有15位球員入隊；國內集訓也分為二階段，包含高雄國訓中心及台北大巨蛋二地。熱身賽部分，自辦與韓職、日職球隊進行4場比賽；此外也會與日職進行2場官辦熱身賽。

組訓計畫的4550萬經費中，也包含參賽支援團隊超過40人的編制，其中有醫師、運動心理教練、營養師、訓練員及防護員等全方位的後勤團隊。

而為了讓選手們能無後顧之憂的為國爭光，這次組隊也編列了757萬1236元，替全隊包含教練、選手及行政後勤團隊都購買旅平險、意外險及失能險，以期待中華隊能繼2024年12強奪冠後，再次打出佳績。

