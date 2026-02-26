影／工程師徹夜排隊奧援中華隊 只為拿張育成簽名海報
2026年世界棒球經典賽（WBC）將於3月登場，中捷公司今啟動「東京告『捷』，前進邁阿密！」應援系列活動，號召球迷搭捷運挺中華隊，不僅在中捷市政府站打造球場打卡區，參與活動還有機會獲得中華隊球星張育成簽名海報、簽名球或官方限量「應援標語紋身貼紙」。
台中捷運今舉辦為中華隊應援記者會，中華隊啦啦隊女孩短今、衣宸帶來熱力四射的表演，當天前100位到場參加記者會，並在加油留言牆寫下祝福的球迷，即可獲得中華隊球星張育成簽名海報，邀請球迷一起為中華隊集氣。
工程師陳先生為了領取張育成簽名海報，昨晚10時即到場排隊。他說，3年前愛上棒球，棒球是台灣的國球，代表台灣，期盼中華隊再次奪下世界冠軍榮耀，讓世界看見台灣。
中捷公司董事長顏邦傑表示，棒球是台灣的國球，台中更是世界棒壘球總會認證的「世界棒球之都」。中捷推出一系列活動，希望將台中城市的熱情轉化為應援選手的動力。
顏邦傑說，活動期間，中捷全線車站列車進站音樂將播放中華隊應援曲「就一起」，各捷運站跑馬燈也將不斷更新比賽最新戰況與結果，民眾在通勤路上或趕往觀賽途中，每一秒都能與中華隊同在，感受球賽一觸即發的緊張與刺激。
中捷公司指出，2月27日至3月8日每天上午9時至10時，前50位憑當日搭乘證明在留言牆寫下加油宣言的球迷，將可獲得「國防部長」張育成簽名海報，打卡合照上傳FB社群更可抽張育成親筆簽名球。另於直播日比賽開始前2小時搭乘捷運至市政府站出站的旅客，即可領取官方限量「應援標語紋身貼紙」。
此外，捷運市政府站1樓設置「球場造型打卡區」，現場包含真人比例的張育成與啦啦隊女孩立牌、計分板及賽程表，還有球迷最期待的「加油留言牆」，讓球迷在留言牆寫下對中華隊的應援祝福，齊力為中華隊集氣。
