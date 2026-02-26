快訊

經典賽／蔡其昌證實小熊來電婉拒 龍恩無法100%健康出賽

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中職會長蔡其昌也證實龍恩所屬的小熊隊，早上已經打電話告知，婉拒參加這次經典賽。 中央社
中職會長蔡其昌也證實龍恩所屬的小熊隊，早上已經打電話告知，婉拒參加這次經典賽。 中央社

中華隊國手龍恩（Jonathon Long）因傷確定退出本屆世界棒球經典賽，中華職棒聯盟發出聲明，會長蔡其昌也證實此事，他表示，龍恩所屬的小熊隊，早上已經打電話告知，婉拒參加這次經典賽。

蔡其昌透露，龍恩昨天進行揮擊動作，小熊教練團發現他的手部痠痛感持續，這樣的狀況會導致無法100%健康出賽，基於健康考量確定無法參賽，「當然我們感到很惋惜，龍恩本人也覺得非常惋惜，因為他都已經準備好了。」

蔡其昌說：「職業選手的生涯其實是很長，還有一段時間要走，特別是龍恩這麼年輕，其實我們是帶著龍恩支持、熱愛台灣這個精神，也希望他接下來在小熊有機會上大聯盟，能夠有好成績。」

中華隊另一名台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）預定明天抵台報到，參加團隊訓練，後天再隨隊一起前往日本。

