經典賽／台美混血好手龍恩確定退賽 台日交流賽後遞補人選
中華職棒今天接獲小熊球團通知，台美混血好手龍恩（Jonathon Long）的手肘痠痛感仍持續影響揮棒狀態，經球團完整評估後，確認恢復時程無法趕上本屆世界棒球經典賽，無法加入中華隊，必須忍痛退出經典賽。
<
h2 class="content_title_1">中職發出聲明：
「龍恩一直非常渴望披上國家隊戰袍、為國家奮戰，這份決心我們深受感動。對於此次因傷無法參賽，我們感到十分不捨，也衷心祝福他早日康復，重返賽場。
我們會帶著龍恩的精神與信念，團結一致，在經典賽全力以赴。
至於遞補人選，教練團將於台日交流賽後對外公布。」
