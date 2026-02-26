經典賽／想展現美國主宰力 塞揚史肯斯對WBC抱「金牌動力」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
海盜王牌史肯斯在熱身賽登板。 路透社
上季國聯塞揚獎得主、海盜狀元王牌史肯斯（Paul Skenes）將代表美國隊參加經典賽，他在今天完成熱身賽首次登板後，分享自己對於經典賽已抱有「金牌動力」，而這份動力來自美國在冬季奧運的成功。

史肯斯說：「贏得金牌是最重要的事，看到所有美國在奧運會奪下的金牌，我們是美國，必須對其他國家展現主宰力，這是我們的風格，得繼續保持。」

史肯斯今天對勇士先發共投了53球，這是他在加入美國隊之前最後一次出賽，他預計會在經典賽為美國先發兩場比賽，史肯斯說：「不管我投哪一場都不重要，我只想拿金牌。」

除史肯斯外，美國隊投手陣容還包括美聯塞揚史庫柏（Tarik Skubal）、雙城王牌萊恩（Joe Ryan）與巨人王牌韋伯（Logan Webb）等人，史肯斯也期待與這些頂尖投手交流能有所收穫，他說：「有兩個多禮拜可以向大家學習，看他們如何做準備，這也是很棒的回報。」

