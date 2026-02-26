經典賽／日媒形容李灝宇前途無量 受訪坦言一度猶豫是否參賽

老虎隊今天在主場對藍鳥隊進行熱身賽，經典賽國手李灝宇擔任先發7棒、二壘手，3次打數出1支安打、跑回1分，熱身賽打擊率2成50，兩隊終場4：4平手。

李灝宇2局下揮出游擊滾地球，5局下中外野安打，7局下再揮出游擊滾地球，靠野手選擇上壘，再靠李蘭佐（Thayron Liranzo）3分砲得分；李灝宇目前在熱身賽出賽4場，合計8打數2安打，還未出現長打和打點，被三振兩次、保送1次。

藍鳥日本好手岡本和真擔任先發5棒、三壘手， 兩次打數出1支安打、跑回1分，熱身賽打擊率3成33。

李灝宇接受現場日本媒體採訪，「體育報知」形容他是前途無量的球員；李灝宇提到一度猶豫是否參加經典賽，但能夠參加這項賽事，並以此為目標晉級大聯盟，感到非常榮幸。

他透露參加經典賽的決定對自己來說相當糾結，「透過經紀人接到國家隊邀請時，猶豫要不要離開春訓營，因為對我來說，最重要是在這次春訓取得成績；經過一番考慮，最終決定參加，這將是一次寶貴的經歷，並非每個人都能獲得這種機會。」

李灝宇將於3月1日離開老虎春訓營，前往日本加入中華隊，他表示，很期待這趟日本行程，因為有以前就認識的隊友，也有在美國一起打球的球員，抵達日本加入國家隊後，這種感覺會更加強烈。