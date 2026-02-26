快訊

經典賽／龍恩手傷進度落後 小熊官網：參賽WBC抉擇迫在眉睫

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
台美混血好手龍恩（Jonathon Long）手傷復原進度落後，能否參賽出現變數。 截圖自龍恩IG
台美混血好手龍恩（Jonathon Long）手傷復原進度落後，能否參賽出現變數。 截圖自龍恩IG

中華隊備戰3月5日開打的世界棒球經典賽，台美混血好手龍恩（Jonathon Long）能否參賽出現變數，由於手傷復原進度落後，小熊隊總教練康索（Craig Counsell）今天表示，龍恩必須儘快決定是否按照計畫代表中華隊參賽。

龍恩日前在大聯盟熱身賽與跑者碰撞，造成左手肘痠痛，最近幾天已逐漸恢復一些活動，但康索透露，這位24歲新秀的恢復情況比最初預期「稍慢一些」。

中華職棒會長蔡其昌昨天表示，龍恩很有意願參賽，小熊球團也願意放人，中華隊將以他的健康為最大考量，因此延後與中華隊會合的時間，不會先來台灣，直接到日本宮崎報到。

中華隊今、明天將在台北大巨蛋和日職軟銀、火腿隊進行交流賽，後天出發飛往日本宮崎，準備進行經典賽官辦熱身賽，3月3日再移師東京；小熊官網指出，龍恩要不要參加經典賽，關鍵抉擇迫在眉睫。

