王貞治盼台日攜手 挺進經典賽複賽

世界棒球經典賽（ＷＢＣ）下周開打，「世界全壘打王」王貞治本周來到台灣，昨出席棒球講座，也現身台日交流賽現場。王貞治直言，中華隊在世界十二強賽奪冠後似乎已覺醒，求勝慾非常強烈，非常期待中華隊在這次經典賽與日本隊一起努力，攜手前進美國。

王貞治棒球講座由中華民國棒球協會主辦、中國信託商業銀行協辦，邀請中華棒協理監事成員、職業、業餘及基層棒球教練與球員，以及中國信託慈善基金會「愛接棒計畫」偏鄉棒球隊小球員，約二五○位棒球人齊聚一堂。

中華棒協理事長辜仲諒說，全世界棒球人士都知道王貞治是一位偉大的運動家，帶給國家社會正面能量，「永不放棄」就是王貞治給他最好的人生啟發。

王貞治昨也為台灣棒球提出建言。他強調，每人身體素質不同，不要想著要成為王貞治、大谷翔平或鈴木一朗「第二」，要成為獨一無二的自己。

中國信託六十周年品牌影片「接棒篇」昨晚在台日棒球交流賽全球首播，記錄台灣棒球自一九三一年嘉義農林棒球隊挺進甲子園的勇氣、一九六八年紅葉少棒隊開啟三級棒球熱潮，到一九九○年中華職棒大聯盟開打，終於在去年世界棒球十二強賽奪冠，長期深耕台灣棒球的中國信託一路相挺，從不缺席。

中信銀行昨邀請數千名同仁進場觀賽，展現We are family品牌精神。中信慈善基金會亦安排「愛接棒計畫」扶持之新竹縣關西國小、雲林縣馬光國小、屏東縣鶴聲國中棒球隊觀賽，勉勵球員持續朝夢想前進。