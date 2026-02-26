聽新聞
0:00 / 0:00

王貞治盼台日攜手 挺進經典賽複賽

聯合報／ 記者葉姵妤／台北報導
「世界全壘打王」王貞治（左）本周來到台灣，昨天出席棒球講座。圖／中華棒協提供
「世界全壘打王」王貞治（左）本周來到台灣，昨天出席棒球講座。圖／中華棒協提供

世界棒球經典賽（ＷＢＣ）下周開打，「世界全壘打王」王貞治本周來到台灣，昨出席棒球講座，也現身台日交流賽現場。王貞治直言，中華隊在世界十二強賽奪冠後似乎已覺醒，求勝慾非常強烈，非常期待中華隊在這次經典賽與日本隊一起努力，攜手前進美國。

王貞治棒球講座由中華民國棒球協會主辦、中國信託商業銀行協辦，邀請中華棒協理監事成員、職業、業餘及基層棒球教練與球員，以及中國信託慈善基金會「愛接棒計畫」偏鄉棒球隊小球員，約二五○位棒球人齊聚一堂。

中華棒協理事長辜仲諒說，全世界棒球人士都知道王貞治是一位偉大的運動家，帶給國家社會正面能量，「永不放棄」就是王貞治給他最好的人生啟發。

王貞治昨也為台灣棒球提出建言。他強調，每人身體素質不同，不要想著要成為王貞治、大谷翔平或鈴木一朗「第二」，要成為獨一無二的自己。

中國信託六十周年品牌影片「接棒篇」昨晚在台日棒球交流賽全球首播，記錄台灣棒球自一九三一年嘉義農林棒球隊挺進甲子園的勇氣、一九六八年紅葉少棒隊開啟三級棒球熱潮，到一九九○年中華職棒大聯盟開打，終於在去年世界棒球十二強賽奪冠，長期深耕台灣棒球的中國信託一路相挺，從不缺席。

中信銀行昨邀請數千名同仁進場觀賽，展現We are family品牌精神。中信慈善基金會亦安排「愛接棒計畫」扶持之新竹縣關西國小、雲林縣馬光國小、屏東縣鶴聲國中棒球隊觀賽，勉勵球員持續朝夢想前進。

經典賽 王貞治 中華隊

延伸閱讀

經典賽／王貞治出席棒球講座 期待台日攜手挺進WBC複賽

經典賽／李大浩對韓國隊2選手印象深 談中華隊先保密

台日交流賽／感受台灣棒球熱度和實力提升 王貞治：令人期待

重新定義男人上場儀式！世界級極淨 舒適HYDRO PRO磁浮刮鬍刀挺經典賽中華隊刮出勝利氣勢

相關新聞

經典賽／費爾柴德預計27日加入中華隊 龍恩直接赴宮崎會合

世界棒球經典賽下周登場，中華隊預訂28日下午啟程前往宮崎展開官辦熱身賽，兩名混血好手的報到時間也出爐，費爾柴德（Stua...

經典賽／龍恩傷勢好轉開始揮棒！美媒曝小熊有意放行參賽

世界棒球經典賽3月5日開打，小熊隊台美混血好手龍恩（Jonathon Long）日前在大聯盟春訓守備時意外發生碰撞，左手肘扭傷。據當地媒體報導，龍恩復原進度良好，小熊有意放行他參加經典賽。 據《

王貞治盼台日攜手 挺進經典賽複賽

世界棒球經典賽（ＷＢＣ）下周開打，「世界全壘打王」王貞治本周來到台灣，昨出席棒球講座，也現身台日交流賽現場。王貞治直言，...

經典賽／王貞治出席棒球講座 期待台日攜手挺進WBC複賽

世界棒球經典賽（WBC）將在3月開打，「世界全壘打王」王貞治本周來台，也在今天舉行棒球講座，從投打對決、心理素質、技術分...

經典賽／李大浩對韓國隊2選手印象深 談中華隊先保密

中信兄弟隊今年找來韓國強打李大浩擔任春訓客座教練，今天與軟銀隊的交流賽他也到場，談到經典賽，他點名2名韓國隊選手讓他印象...

經典賽／桃園跟進！3場地辦直播派對為中華隊加油

2026年世界棒球經典賽（WBC）3月開打，桃園市長張善政今在市政會議上宣布，市府今年將擴大辦理賽事直播派對，於市府廣場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。