世界棒球經典賽將開打 王貞治站台為中華隊加油

世界棒球經典賽（WBC）3月即將開打，「世界全壘打王」王貞治特別來台為中華隊加持，昨（25）日更舉行棒球講座。被問及台灣勇奪世界棒球12強賽（P12）冠軍的下一步？王貞治回顧過往與台灣球隊交手經驗，選手表現比較客氣，好似不好意思贏日本隊，但在中華隊拿到冠軍後，似乎已經覺醒、求勝慾非常強烈，對於這一次WBC，他非常期待中華隊與日本隊一起努力，手攜手前進美國。

王貞治也從投打對決、心理素質、技術分享、自我成長等面向，為台灣棒球提出建言。

他強調，每人身體素質不同，不要想著要成為王貞治、大谷翔平或鈴木一朗「第二」，要成為獨一無二的自己。

王貞治棒球講座由中華民國棒球協會主辦、中國信託商業銀行協辦，邀請中華棒協理監事成員、職業、業餘及基層棒球教練與球員，以及中信慈善基金會「愛接棒計畫」偏鄉棒球隊小球員，約250位棒球人齊聚一堂。王貞治提及下半身對於棒球運動的重要性、理解好球帶時，也數度起身親自示範，聽眾亦是提問不斷，場面熱絡、啟發深遠，連中華棒協理事長辜仲諒也親自舉手提問。

辜仲諒提出深埋在他心中許久的疑問，為何王貞治打擊不戴手套？球棒習慣握短？王貞治指出，徒手握棒觸感最精準，他在擔任日職巨人隊擔任二軍教練時，也不准選手戴手套練習，球棒握短則是為了提高打擊率。辜仲諒聞言後也笑稱，中信兄弟練習也可以嘗試不戴手套。

辜仲諒表示，王貞治是一位偉大的運動家，帶給國家、社會正面能量，更給與孩子、年輕人方向。成功不可能沒有歷經失敗、挫折，而如何能谷底逆勢而上，「永不放棄」就是王貞治給他最好的人生啟發。