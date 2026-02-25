經典賽／李大浩對韓國隊2選手印象深 談中華隊先保密
中信兄弟隊今年找來韓國強打李大浩擔任春訓客座教練，今天與軟銀隊的交流賽他也到場，談到經典賽，他點名2名韓國隊選手讓他印象深刻，至於對中華隊選手的看法則保密。
中華職棒中信兄弟與日本職棒軟銀鷹隊的交流賽，李大浩因擔任客座教練出席，賽前也跟前東家軟銀隊教練、球員打招呼，李大浩表示，過去效力軟銀的2年期間，都有拿到聯盟冠軍，對自己來說是美好回憶。
明天軟銀隊要與世界棒球經典賽（WBC）中華代表隊交手，被問到對中華隊印象深刻的選手，李大浩簡單回答說：「秘密。」不多做評論；不過談及韓國隊選手，則對盧施煥和安賢民印象最深。
中華隊與韓國隊將在經典賽預賽交手，李大浩表示：「台灣的實力提升了很多，我覺得不是容易對付的對手。我知道台灣準備了很多，韓國也正在做充足的準備。」
