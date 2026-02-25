經典賽／桃園跟進！3場地辦直播派對為中華隊加油

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
WBC即將開打，桃園市長張善政今在市政會議上宣布，市府今年將擴大辦理賽事直播派對，於市府廣場、中壢銀河廣場及機捷A19廣場等3處同步轉播。記者朱冠諭／攝影
WBC即將開打，桃園市長張善政今在市政會議上宣布，市府今年將擴大辦理賽事直播派對，於市府廣場、中壢銀河廣場及機捷A19廣場等3處同步轉播。記者朱冠諭／攝影

2026年世界棒球經典賽（WBC）3月開打，桃園市長張善政今在市政會議上宣布，市府今年將擴大辦理賽事直播派對，於市府廣場、中壢銀河廣場及機捷A19廣場等3處同步轉播，讓南、北桃園球迷都能就近感受國際賽事的熱血氣氛。

市府體育局今年結合民間資源，大幅擴增轉播規模。3月5日中華隊首戰對上澳洲，將率先在Global Mall桃園A19戶外廣場進行直播；3月6日至8日，中華隊將陸續迎戰日本、捷克與韓國，屆時直播場地一口氣擴增至3處，市府廣場、中壢銀河廣場及A19廣場同步放送，球迷不必專程跑到市府，就能零時差感受比賽魅力。

張善政表示，為炒熱現場氣氛，各場地也安排超強應援陣容，市府前廣場將邀請「樂天女孩」熱舞助陣，中壢銀河廣場則請到桃園職業排球隊專屬啦啦隊「桃氣女孩」跨界應援。此外，市府廣場及銀河廣場在每場直播前30分鐘，還會舉辦有獎徵答並發放應援小物；若中華隊順利晉級複賽、準決賽及冠軍賽，市府也將配合戰況持續辦理直播。

張善政指出，本屆中華隊由樂天桃猿教練曾豪駒擔任總教練，陣中共有3名樂天桃猿球員入選，更有多達9位國手出身平鎮高中、北科附工等桃園基層棒球名校，充分證明市府多年扎根基層棒球的成果已開花結果，「不管未來是否進入樂天桃猿，只要進到全國各縣市職棒隊，我們都認為是桃園棒球實力的延伸。」

市府表示，本屆中華隊桃園陣容包括總教練曾豪駒，投手群有陳柏毓、林維恩、古林睿煬、徐若熙、陳冠宇及林詩翔，捕手為蔣少宏，野手則有李灝宇、吳念庭、江坤宇、林子偉及陳晨威。

經典賽

