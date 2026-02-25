重新定義男人上場儀式！世界級極淨 舒適HYDRO PRO磁浮刮鬍刀挺經典賽中華隊刮出勝利氣勢

隨著2026世界棒球經典賽（WBC）即將於3月開打，中華隊將於東京巨蛋迎戰日本、韓國等強敵，全台棒球熱潮持續升溫。

在這場世界級對決前夕，舒適牌以「極淨上場」為概念，推出HYDRO PRO磁浮刮鬍刀應援溝通，將刮鬍重新定義為男人上場前的重要儀式，陪伴消費者以最佳狀態為中華隊加油。

世界級對決前的極淨儀式

棒球場上講求精準與穩定，男人臉上的極淨同樣如此。舒適牌表示，HYDRO PRO磁浮刮鬍刀以「世界獨創磁浮極淨科技」為核心，透過磁浮減壓結構讓刀頭與臉部曲線自然貼合，實現一刀俐落、零渣感的刮鬍體驗，象徵如球員上場前整裝待發的專注狀態。

磁浮黑科技打造12小時極淨有感

舒適牌以「極淨上場」為概念，推出HYDRO PRO磁浮刮鬍刀。 圖／舒適牌提供

HYDRO PRO磁浮刮鬍刀主打三大科技亮點。首先，磁浮活泉條具備上下雙重潤滑，潤滑劑+91%*，市場獨創積雪草&金盞花雙精華，增加皮膚舒緩保濕力；其次，磁浮減壓系統40°磁浮刀頭搭配15°刀柄設計，提供減壓服貼的刮鬍角度、刮鬍貼合無死角；最後，深層截斷鬍根技術可維持長達12小時極淨感，挑戰黑點歸零。這樣的極淨續航力，也呼應球賽長時間應援與社交情境下的男性形象管理需求。

從日常整裝到全民應援

隨著WBC熱潮延燒，台灣各品牌紛紛推出應援活動與限定設計，將棒球元素融入日常生活場景。

舒適牌則以男性修容切角切入，強調「為中華隊整裝，也為自己上場」，將刮鬍轉化為賽事前的應援儀式感。HYDRO PRO磁浮刮鬍刀同時搭載3合1磁吸底座，具備直立懸浮、瀝水與收納功能，兼顧美學與攜帶便利性，滿足運動、旅行與觀賽等多元生活場景。

刮出自信氣勢 挺中華上場

無論是走進球場、守在電視前觀賽，或是日常通勤上班，每一次極淨刮鬍都是為自己與中華隊累積自信氣勢。舒適牌也同步釋出WBC應援視覺與社群互動活動，邀請消費者一起「刮出勝利氣勢」，以最佳狀態迎接世界棒球盛事。