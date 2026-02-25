快訊

60年來美國最長國情咨文…川普演說重點一次看 談這議題最久近10分鐘

蔣萬安首推「育兒日減1小時工時計畫」 對象申請方式一次看

經典賽／美國王牌投手限制多 史肯斯、韋伯也只會先發2場

聯合新聞網／ 綜合報導
海盜王牌史肯斯將代表美國參加經典賽。 路透社
海盜王牌史肯斯將代表美國參加經典賽。 路透社

虎王史庫柏（Tarik Skubal）先前宣布只為經典賽美國隊先發一場，引發外界關注，今天關於國聯塞揚獎得主史肯斯（Paul Skenes）與巨人王牌韋伯（Logan Webb）的使用說明書也曝光，據了解兩人預計都只會在經典賽先發兩場。

史肯斯表示，如果美國晉級複賽，自己便會為美國先發第二場，他說：「如果我們走得夠遠，我就會再次先發上陣。」史肯斯預計在明天完成春訓初登板，接著於下週參與美國隊的熱身賽。

韋伯的出賽設定與史肯斯相同，預計在經典賽期間先發兩場，他說：「我會在隊上待到最後一刻，我希望在比賽期間能與隊友在一起。」韋伯也對史庫柏只出賽一場表達理解，他說：「他在季後要成為自由球員，這是他自己的生涯，他可以做自己想要的事。」

經典賽 美國隊 史庫柏 史肯斯 韋伯

相關新聞

經典賽／費爾柴德預計27日加入中華隊 龍恩直接赴宮崎會合

世界棒球經典賽下周登場，中華隊預訂28日下午啟程前往宮崎展開官辦熱身賽，兩名混血好手的報到時間也出爐，費爾柴德（Stua...

經典賽／龍恩傷勢好轉開始揮棒！美媒曝小熊有意放行參賽

世界棒球經典賽3月5日開打，小熊隊台美混血好手龍恩（Jonathon Long）日前在大聯盟春訓守備時意外發生碰撞，左手肘扭傷。據當地媒體報導，龍恩復原進度良好，小熊有意放行他參加經典賽。 據《

經典賽／達比修結束教練任務 參加餐敘感謝菊池雄星紅酒助興

上屆經典賽冠軍班底、日籍強投達比修有雖因傷無緣本屆經典賽，但他以顧問身分參與日本隊集訓，昨日達比修結束在宮崎的「教練」任務，他也在個人社群發布與隊友的大合照，不僅祝福團隊比賽勝利，也約好要在邁阿密相見

重新定義男人上場儀式！世界級極淨 舒適HYDRO PRO磁浮刮鬍刀挺經典賽中華隊刮出勝利氣勢

隨著2026世界棒球經典賽（WBC）即將於3月開打，中華隊將於東京巨蛋迎戰日本、韓國等強敵，全台棒球熱潮持續升溫。 在這場世界級對決前夕，舒適牌以「極淨上場」為概念，推出HYDRO PRO磁浮刮鬍

經典賽／美國王牌投手限制多 史肯斯、韋伯也只會先發2場

虎王史庫柏（Tarik Skubal）先前宣布只為經典賽美國隊先發一場，引發外界關注，今天關於國聯塞揚獎得主史肯斯（Paul Skenes）與巨人王牌韋伯（Logan Webb）的使用說明書也曝光，據

「台灣殷雄」陳偉殷回來了！傳奇左投加入情蒐團隊備戰世界棒球經典賽

棒球作為台灣的國球，每每看到有台灣選手登上大聯盟，總讓許多球迷感到振奮。陳偉殷曾在2012年首次站上巴爾的摩金鶯主場卡姆登球場的投手丘，成為第七位登上美國職棒大聯盟（MLB）的台灣球員，締造出多項輝煌紀錄。今年以情蒐成員加入世界棒球經典賽的傳奇左投陳偉殷已返台和國家隊會合，協助教練團關心與掌握旅外球員動態，提供團隊專業意見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。