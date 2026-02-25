經典賽／美國王牌投手限制多 史肯斯、韋伯也只會先發2場
虎王史庫柏（Tarik Skubal）先前宣布只為經典賽美國隊先發一場，引發外界關注，今天關於國聯塞揚獎得主史肯斯（Paul Skenes）與巨人王牌韋伯（Logan Webb）的使用說明書也曝光，據了解兩人預計都只會在經典賽先發兩場。
史肯斯表示，如果美國晉級複賽，自己便會為美國先發第二場，他說：「如果我們走得夠遠，我就會再次先發上陣。」史肯斯預計在明天完成春訓初登板，接著於下週參與美國隊的熱身賽。
韋伯的出賽設定與史肯斯相同，預計在經典賽期間先發兩場，他說：「我會在隊上待到最後一刻，我希望在比賽期間能與隊友在一起。」韋伯也對史庫柏只出賽一場表達理解，他說：「他在季後要成為自由球員，這是他自己的生涯，他可以做自己想要的事。」
