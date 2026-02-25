經典賽／雲林公布戶外轉播場次 「藝享雲林」強棒出擊

雲林縣年度免費藝文活動「藝享雲林」將自3月登場，縣府今舉行記者會，公布3月首波主打活動將由「2026 WBC世界棒球經典賽」大銀幕轉播揭開序幕，今年系列活動結合金馬入圍強片與重量級講座接力登場，雲林鄉親免搶票、免遠行，就能坐享文化饗宴。

縣府今邀請職棒啦啦隊人氣成員蓁蓁、米奇及鎮西國小棒球隊在記者會上帶來活力四射的開場舞，縣長張麗善、副縣長陳璧君、新聞處長陳其育、口湖鄉鄭豐喜紀念圖書館長蔡政宏、救國團雲林團委會主委賴淑娞、佳聯有線電視總經理張玉樹等人一同公布今年度「藝享雲林」活動將有強棒出擊。

張麗善表示，今年3月2026WBC世界棒球經典賽登場，為回應縣民對棒球的熱愛，將於3月5日至8日在縣府大禮堂舉辦連續4場賽事轉播，邀請大家一起為台灣英雄應援，她也期待中華隊順利挺進3月14日總決賽，屆時縣府也將同步現場轉播，讓民眾與全台球迷同步吶喊。

名人講座今年陣容也是棒棒強棒，3月由在地文學家古蒙仁（林日揚）以「一枝筆，翻轉了我的人生」為題，分享恆心與毅力；4月中天主播黃韵筑將暢談「從音樂系到主播檯」的跨界力量；6月邀請巧新科技董事長黃聰榮分享在地企業觀點，8月有台數科董事長廖紫岑與知名歷史學家楊渡接力開講，橫跨文學、媒體與產業領域，拓展縣民視野。

另外，縣府新聞處近年以影視補助支持影視創作、發展，今年「藝享雲林」影視單元將展現「雲林影視補助」的豐碩成果。包括入圍金馬獎的「少男少女」、「魍神之夜」及「西瓜樂園」等影片將輪番上映，展現雲林「製造好電影」的硬實力。

張麗善表示，今年適逢口湖鄉生命鬥士鄭豐喜逝世51周年，10月安排播映經典電影「汪洋中的一條船」，重溫其鄭豐喜不屈服於命運，苦讀向學，立志奮鬥的生命歷程。盼藉由賽事轉播、影片播映、名人講座等活動，讓雲林鄉親在不同面向的藝文活動中汲取力量。