聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／達比修結束教練任務 參加餐敘感謝菊池雄星紅酒助興
上屆經典賽冠軍班底、日籍強投達比修有雖因傷無緣本屆經典賽，但他以顧問身分參與日本隊集訓，昨日達比修結束在宮崎的「教練」任務，他也在個人社群發布與隊友的大合照，不僅祝福團隊比賽勝利，也約好要在邁阿密相見，更特別感謝菊池雄星提供大量紅酒讓大家暢飲。
達比修在去年十月接受右手肘手術，無緣加入日本國家隊力拼經典賽連霸，但他接受日本隊監督井端弘和邀請，以「臨時教練」身分參與自14日開始的日本隊集訓，在結束階段性任務後，達比修於24日晚間與隊友進行餐敘，他也將大合照發於社群媒體。
達比修寫道：「希望每位選手都能健康的面對比賽，在東京巨蛋展現活躍身手，我們邁阿密再見。」他也在貼文中特別提到菊池雄星：「感謝菊池帶來了大量的紅酒，讓大家度過一段愉快的時光。」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。