經典賽／達比修結束教練任務 參加餐敘感謝菊池雄星紅酒助興

上屆經典賽冠軍班底、日籍強投達比修有雖因傷無緣本屆經典賽，但他以顧問身分參與日本隊集訓，昨日達比修結束在宮崎的「教練」任務，他也在個人社群發布與隊友的大合照，不僅祝福團隊比賽勝利，也約好要在邁阿密相見，更特別感謝菊池雄星提供大量紅酒讓大家暢飲。

達比修在去年十月接受右手肘手術，無緣加入日本國家隊力拼經典賽連霸，但他接受日本隊監督井端弘和邀請，以「臨時教練」身分參與自14日開始的日本隊集訓，在結束階段性任務後，達比修於24日晚間與隊友進行餐敘，他也將大合照發於社群媒體。

達比修寫道：「希望每位選手都能健康的面對比賽，在東京巨蛋展現活躍身手，我們邁阿密再見。」他也在貼文中特別提到菊池雄星：「感謝菊池帶來了大量的紅酒，讓大家度過一段愉快的時光。」