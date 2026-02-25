快訊

韓國瑜關心賴總統攝護腺 莊瑞雄稱「很有哏」：朝野適度降溫不是壞事

蔣萬安拍板！北市家有12歲以下小孩 爸媽「日減1小時工時」工資市府補

中年也來得及！哈佛30年研究曝「天選之人」菜單 原來長壽的人都這樣吃

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／達比修結束教練任務 參加餐敘感謝菊池雄星紅酒助興

聯合新聞網／ 綜合報導
達比修發布與日本隊隊友大合照。圖／取自達比修IG
達比修發布與日本隊隊友大合照。圖／取自達比修IG

上屆經典賽冠軍班底、日籍強投達比修有雖因傷無緣本屆經典賽，但他以顧問身分參與日本隊集訓，昨日達比修結束在宮崎的「教練」任務，他也在個人社群發布與隊友的大合照，不僅祝福團隊比賽勝利，也約好要在邁阿密相見，更特別感謝菊池雄星提供大量紅酒讓大家暢飲。

達比修在去年十月接受右手肘手術，無緣加入日本國家隊力拼經典賽連霸，但他接受日本隊監督井端弘和邀請，以「臨時教練」身分參與自14日開始的日本隊集訓，在結束階段性任務後，達比修於24日晚間與隊友進行餐敘，他也將大合照發於社群媒體。

達比修寫道：「希望每位選手都能健康的面對比賽，在東京巨蛋展現活躍身手，我們邁阿密再見。」他也在貼文中特別提到菊池雄星：「感謝菊池帶來了大量的紅酒，讓大家度過一段愉快的時光。」

經典賽 日本隊 達比修有 菊池雄星

相關新聞

經典賽／費爾柴德預計27日加入中華隊 龍恩直接赴宮崎會合

世界棒球經典賽下周登場，中華隊預訂28日下午啟程前往宮崎展開官辦熱身賽，兩名混血好手的報到時間也出爐，費爾柴德（Stua...

經典賽／龍恩傷勢好轉開始揮棒！美媒曝小熊有意放行參賽

世界棒球經典賽3月5日開打，小熊隊台美混血好手龍恩（Jonathon Long）日前在大聯盟春訓守備時意外發生碰撞，左手肘扭傷。據當地媒體報導，龍恩復原進度良好，小熊有意放行他參加經典賽。 據《

經典賽／達比修結束教練任務 參加餐敘感謝菊池雄星紅酒助興

上屆經典賽冠軍班底、日籍強投達比修有雖因傷無緣本屆經典賽，但他以顧問身分參與日本隊集訓，昨日達比修結束在宮崎的「教練」任務，他也在個人社群發布與隊友的大合照，不僅祝福團隊比賽勝利，也約好要在邁阿密相見

經典賽／雲林公布戶外轉播場次 「藝享雲林」強棒出擊

雲林縣年度免費藝文活動「藝享雲林」將自3月登場，縣府今舉行記者會，公布3月首波主打活動將由「2026 WBC世界棒球經典...

經典賽／花蓮市公所辦戶外轉播 號召鄉親應援中華隊拚晉級

2024年世界12強棒球賽中華隊奪冠掀起全台棒球熱潮，2026年世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日開打。花蓮市公所將舉...

經典賽／台南辦戶外轉播 雙場地轉播為中華隊應援

2026年「世界棒球經典賽」（WBC）3月5日即將在日本東京巨蛋登場，為應援中華隊，台南市政府同步舉辦戶外轉播活動，3月...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。