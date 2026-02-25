快訊

經典賽／花蓮市公所辦戶外轉播 號召鄉親應援中華隊拚晉級

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市公所將於3月5舉辦經典賽戶外轉播活動，邀請民眾為中華隊加油。圖／花蓮市公所提供
2024年世界12強棒球賽中華隊奪冠掀起全台棒球熱潮，2026年世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日開打。花蓮市公所將舉辦戶外轉播應援活動，邀集鄉親齊聚為中華隊加油，期盼延續奪冠氣勢、再創佳績。

花蓮市公所表示，延續前年舉辦世界12強棒球賽戶外轉播的成功經驗，今年再度規畫大型螢幕實況轉播，3月5日起於遠東百貨花蓮店建林廣場登場，營造沉浸式觀賽氛圍，讓民眾在家鄉即可感受國際賽事的熱血。

本次活動已取得電視公播權，將完整轉播中華隊預賽賽程及後續晉級賽事，預賽包括3月5日上午11時對戰澳洲、3月6日晚間6時迎戰日本、3月7日上午11時對捷克，以及3月8日上午11時對韓國。

魏嘉彥指出，棒球是台灣的重要運動象徵，更承載全民情感與榮耀記憶。去年12強奪冠的感動仍在，希望透過戶外轉播活動，打造全民共享的觀賽空間，展現花蓮團結與熱情。

縣議員魏嘉賢表示，經典賽匯聚世界頂尖好手，是國際棒球最高殿堂，本屆中華隊陣容中有花蓮子弟張奕與莊陳仲敖入選，期盼鄉親踴躍到場，為家鄉選手及國手加油。

遠東百貨花蓮店長王翔新指出，為提升觀賽體驗，活動期間同步推出「台灣英雄應援派對—強棒市集」，集結在地特色美食與人氣小吃，打造棒球主題戶外派對，民眾穿著任一棒球相關服飾，可至服務台免費兌換小點心一份，每場次限量50份。

另外，市公所備有應援加油棒與野餐墊供現場民眾使用，讓親子家庭、學生族群及球迷能自在席地觀賽，共享棒球盛會。

經典賽

