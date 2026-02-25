經典賽／費爾柴德預計27日加入中華隊 龍恩直接赴宮崎會合

世界棒球經典賽下周登場，中華隊預訂28日下午啟程前往宮崎展開官辦熱身賽，兩名混血好手的報到時間也出爐，費爾柴德（Stuart Fairchild）預計27日先抵台，龍恩（Jonathon Long）則是直接赴宮崎和中華隊會和。

本屆中華隊找來兩名台美混血好手助陣，守護者隊外野手費爾柴德今天雖在大聯盟熱身賽時遭觸身球擦過頭盔，但沒有造成傷勢，預計會依照原訂計畫，先來台準備參與經典賽，再隨中華隊一起前往日本。

中華職棒會長蔡其昌今天出席中職新春團拜時透露，費爾柴德預計今天就會搭上返台的班機，「如果順利的話，27日就會到台灣。」而中華隊預計27日下午3點在台北大巨蛋和日職火腿隊進行交流賽，蔡其昌表示，屆時費爾柴德就會參與中華隊的賽前練習，但依照大聯盟規定，不會出賽。

至於原本也計劃提前來台的小熊隊內野手龍恩，因日前在大聯盟熱身賽時與跑者碰撞，造成左手肘痠痛，狀況目前評估不影響出賽，但他將延後與中華隊會和的時間，不會先來台灣，直接到宮崎報到。

蔡其昌表示，龍恩本人很有意願參賽，他所屬的小熊隊球團也願意讓他參賽，而中華隊將以他的健康為最大考量，因此他會直接到宮崎。