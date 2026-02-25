2026WBC經典賽來臨 台南雙場地轉播為中華隊應援

2026年「世界棒球經典賽」（WBC）3月5日即將在日本東京巨蛋登場，為應援中華隊，台南市政府同步舉辦戶外轉播活動，3月5日至8日分別在永華市政中心西側廣場及新營南瀛綠都心公園架設大型螢幕，號召市民、球迷齊聚觀賽，為中華隊加油打氣，帶隊城市棒球熱潮。

市長黃偉哲表示，棒球是台南重要的城市記憶與文化資產，台南更積極推動少棒、青少棒與青棒三級培育體系，優化訓練環境與競賽舞台，盼藉由國際賽事轉播，凝聚市民向心力，讓全民共享榮耀時刻，也為台灣選手集氣，再創佳績。

體育局說明，屆時現場除同步轉播精彩賽事外，也安排主持人帶動氣氛與啦啦隊應援演出，歡迎球迷攜帶創意加油道具，共同營造熱血氛圍；活動規畫雙場地分流，兼顧觀賽品質與安全維護，延續市府辦理大型應援活動經驗，提供安心、舒適的觀賽環境。

體育局強調，未來將持續結合國際賽事與在地特色，推動多元體育活動，讓棒球不僅是競技項目，更成為市民生活的一部分，邀請民眾3月5日至8日走出戶外，齊聚應援現場，共同感受世界級賽事的震撼與感動。