經典賽／龍恩傷勢好轉開始揮棒！美媒曝小熊有意放行參賽
世界棒球經典賽3月5日開打，小熊隊台美混血好手龍恩（Jonathon Long）日前在大聯盟春訓守備時意外發生碰撞，左手肘扭傷。據當地媒體報導，龍恩復原進度良好，小熊有意放行他參加經典賽。
據《芝加哥論壇報》記者蒙特穆羅（Meghan Montemurro）報導，小熊總教練康索（Craig Counsell）表示，龍恩當地時間周二已開始揮棒，狀況明顯好轉。
龍恩原本計畫周二就啟程前往日本，加入中華隊備戰世界棒球經典賽，但現在行程延後到周五。從目前情況來看，小熊球團似乎有意放行龍恩參賽。
