經典賽／蔡其昌曝「公開秘密」：澳、韓是中華隊重中之重

2026年世界棒球經典賽將於下周登場，中華職業棒球大聯盟會長、立委蔡其昌今上午提及芝加哥小熊「龍仔」Jonathon Long傷勢，表示細部檢查沒有骨折，但小熊隊希望可再觀察。蔡其昌也說，澳洲跟韓國是中華隊前進邁阿密的重中之重，反之澳洲跟韓國也一定把台灣當首要敵人，算是公開的秘密。

蔡其昌今上午赴「POP撞新聞」接受主持人黃暐瀚專訪，被問及世界棒球經典賽中華隊重要戰力Jonathon Long的傷勢，他說，第一時間他有跟媒體說，初步檢查沒有問題，細部檢查過後，看起來也問題也不大，沒有骨折這種嚴重性傷勢，但是小熊隊採取比較積極態度，認為要再觀察，對小熊隊而言Long是重要資產，對我們而言，也希望可以健康上場，但比賽就是比賽，Long如果沒有辦法發揮，戰力剩下假設剩下五成、六成，那球團可能會再考量。

蔡其昌表示，自己3月4日會飛去日本，至於去幾天還是要看成績，如果打到邁阿密，天數就會比較多，「國人對棒球的關注度比立法院更多，這是很有趣的現象」；至於可否帶台灣國旗去東京巨蛋，蔡其昌說，只要符合球場對於面積的規定，就可以，像是台灣的別針或手搖旗都沒有問題。

蔡其昌提及「Team Taiwan挺台灣應援小組」在募資平台嘖嘖發起台灣之夜活動爭議一事，他說，聯盟受託協助租借場地，但因為公播等問題，面臨很多困難，但聯盟就是盡量協助，另他也希望大家若有能力，可以到現場，會讓選手覺得更有信心。

蔡其昌指出，下周中華隊連續四天出賽，賽程安排確實比較辛苦，但大家希望能夠前進邁阿密，也希望球迷可以享受比賽，多給選手鼓勵，「球是圓的，會輸會贏不知道，但是我信任選手、信任教練團，就像大家在講，台灣對澳洲非常重要，澳洲跟韓國是我們前進邁阿密的重中之重。」他說，反之澳洲跟韓國也一定是台灣當成首要敵人，這個策略大家應該都可猜到，算是公開的秘密，相信教練團會做最好的安排，更重要的是希望上天保佑的是選手都不要受傷。

至於是否會繼續擔任中華職業棒球大聯盟會長，蔡其昌表示，按照規定會長只會做到2027年3月，不會做到天長地久，因為制度是如此，「我時間到了就離職，至於中職棒未來要不要去改變，這個是六個球團的事情」。另被問及若屆時球團再盼蔡續當會長，蔡其昌也說，「我不會接受啦，因為現行法規制度是如此，我這個人很尊重規定。」