經典賽／下周開打！ 調查局拍攝「團結」短影音 YT頻道上架

世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日登場，中華隊昨日在台北大巨蛋進行閉門練習賽，不同於往年國家安全宣導影片，調查局今年把「團結」意象帶進經典賽，並於春節祭出「為TEAM TAIWAN前進WBC加油」短片，目前上架調查局YouTube頻道。

調查局指出，30秒的短片中，吸睛的是參與拍攝的50名素人演員，年齡從7歲至75歲不等，甚至有兩名外籍人士（印度籍及美國籍）自願參與應援。這些素人演員雖然沒有拍攝經驗，但憑著對棒球的熱愛和支持國家隊的熱情，每人都在拍攝過程中，手持調查局為本次賽事所設計的TEAM TAIWAN應援毛巾。

毛巾上的調查局吉祥物「查查」身著棒球裝，準備用力擊球的瞬間，搭配眾人齊聲吶喊「挺臺灣」，希望TEAM TAIWAN的冠軍傳說能夠和國家凝聚力一樣「Together」、「Forever」。

2026年世界棒球經典賽預賽將在3月5日至3月8日於日本東京舉行，為延續2024年我國在世界棒球12強賽脫穎而出，擊敗最強傳說日本隊奪得世界冠軍的氣勢，調查局期望這支短片能夠再度展現全國民眾對於棒球、對於國家的支持及熱愛，共同「為台灣加油」。

WBC下周將點燃戰火，大聯盟官網近日公布參賽20國的最新戰力排名，剛奪下2024年世界12強賽冠軍的中華隊，排到第8名，力壓排名第9的宿敵韓國隊，讓韓媒深感震驚，感嘆昔日亞洲強權地位已遭中華隊動搖。