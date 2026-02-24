快訊

「要考慮賴總統攝護腺」國情報告尚無共識 韓國瑜：持續溝通、擇期協商

未來一周天氣急轉彎！鋒面、東北季風接力華南雲雨區 228連假雨不停

大象要醒了？外資連五買 合計買超鴻海逾10萬張

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／上澤直之懂徐若熙異國打拚辛苦 點語言溝通重要性

中央社／ 台北24日電
2026台日棒球國際交流賽將登場，日本職棒福岡軟銀鷹隊投手上澤直之（中）。中央社
2026台日棒球國際交流賽將登場，日本職棒福岡軟銀鷹隊投手上澤直之（中）。中央社

做為經典賽熱身賽的台日棒球國際交流賽明天開打，日職福岡軟銀鷹隊預計由上澤直之先發，上澤直之理解徐若熙異國打拚的辛苦，也看見徐若熙的努力，分享經驗點出語言溝通的重要性。

2026年台日棒球國際交流賽將於25日至28日在台北大巨蛋舉行，明天首戰由日職福岡軟銀鷹隊和中職中信兄弟交手，軟銀今天在台北大巨蛋安排練球。

軟銀隊投手上澤直之受訪表示，明天出賽主要著重直球的狀態，也想要嘗試指叉球，並提到現在是重要的準備期，一顆一顆投、希望可以投出滿意的表現。

軟銀陣中有今年新加入的台灣投手徐若熙，先前徐若熙加盟記者會時，上澤直之有透過影片送上祝福，表示期待與徐若熙有更多交流。

上澤直之今天也提到，徐若熙從台灣到日本打球，異國打拚是很辛苦的事情，從春訓觀察，可以看到徐若熙很認真、很努力，此次可以回到故鄉台灣出賽，應該可以讓徐若熙稍微放鬆一點。

上澤直之過往也有挑戰美職、異國打拚的經驗，分享經驗勉勵徐若熙，提到徐若熙在台灣有很好的成績、是很出色的球員，希望徐若熙相信自己，發揮表現應該就不會有太大問題。

但上澤直之特別指出語言溝通的重要性，如果語言無法溝通會是很大的壓力，也會多跟徐若熙交流、帶他去好玩的地方，希望可以幫助徐若熙放鬆。

經典賽

延伸閱讀

日職／懂徐若熙異國挑戰的辛苦 上澤直之：要相信自己以往做的事

影／徐若熙隨軟銀鷹返台打交流賽 26日將迎戰中華隊

經典賽／徐若熙笑嘻嘻要回台灣了 透露近況越來越好

經典賽／徐若熙在內共9人參賽 軟銀須防WBC後遺症壞了3連霸

相關新聞

經典賽／中華隊5:3擊敗悍將 「光總」注意到張育成開轟前的3K

中華隊今天在台北大巨蛋面對富邦悍將隊，進行「閉門」熱身賽，張育成第7局敲出陽春砲，悍將教頭後藤光尊看了心情複雜，也特別點...

經典賽／中華隊8安打退悍將 陳冠宇初亮相掉分、曾峻岳唯一飆破150

中華隊今天在台北大巨蛋進行「閉門」練習賽，張育成面對母隊富邦悍將隊敲出全壘打，也是中華隊在練習賽的首轟，打線全場敲出8安...

經典賽／陳偉殷現身傳授「心」學問 看中華隊覺得自己好小隻

台灣傳奇左投陳偉殷今天現身台北大巨蛋，關心中華隊狀況，看到選手們有感慨，他笑說：「不知道是太久沒看到還是怎樣，怎麼每個人...

經典賽／上澤直之懂徐若熙異國打拚辛苦 點語言溝通重要性

台日棒球國際交流賽明天開打，日職福岡軟銀鷹隊預計由上澤直之先發，上澤直之理解徐若熙異國打拚的辛苦，也看見徐若熙的努力，分...

經典賽／大谷翔平返日備戰WBC 下月2日強化賽可望指定打擊出場

洛杉磯道奇球星大谷翔平今天搭乘專機抵達東京羽田機場，將以「侍Japan」日本隊主力身分出戰3月世界棒球經典賽。為了力拚日...

經典賽／王建民「飄髮」撞臉金希澈！韓媒也撰文轉發

世界棒球經典賽即將登場，中華隊正在積極備戰，日前中華職棒官方帳號分享球員和教練們的「私服上班路」影片，網友們發現留著飄逸長髮的投手教練王建民，撞臉韓星金希澈，如今有韓媒轉發這則消息。 現年45歲

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。