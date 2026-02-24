經典賽／上澤直之懂徐若熙異國打拚辛苦 點語言溝通重要性

做為經典賽熱身賽的台日棒球國際交流賽明天開打，日職福岡軟銀鷹隊預計由上澤直之先發，上澤直之理解徐若熙異國打拚的辛苦，也看見徐若熙的努力，分享經驗點出語言溝通的重要性。

2026年台日棒球國際交流賽將於25日至28日在台北大巨蛋舉行，明天首戰由日職福岡軟銀鷹隊和中職中信兄弟交手，軟銀今天在台北大巨蛋安排練球。

軟銀隊投手上澤直之受訪表示，明天出賽主要著重直球的狀態，也想要嘗試指叉球，並提到現在是重要的準備期，一顆一顆投、希望可以投出滿意的表現。

軟銀陣中有今年新加入的台灣投手徐若熙，先前徐若熙加盟記者會時，上澤直之有透過影片送上祝福，表示期待與徐若熙有更多交流。

上澤直之今天也提到，徐若熙從台灣到日本打球，異國打拚是很辛苦的事情，從春訓觀察，可以看到徐若熙很認真、很努力，此次可以回到故鄉台灣出賽，應該可以讓徐若熙稍微放鬆一點。

上澤直之過往也有挑戰美職、異國打拚的經驗，分享經驗勉勵徐若熙，提到徐若熙在台灣有很好的成績、是很出色的球員，希望徐若熙相信自己，發揮表現應該就不會有太大問題。

但上澤直之特別指出語言溝通的重要性，如果語言無法溝通會是很大的壓力，也會多跟徐若熙交流、帶他去好玩的地方，希望可以幫助徐若熙放鬆。