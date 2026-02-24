經典賽／中華隊8安打退悍將 陳冠宇初亮相掉分、曾峻岳唯一飆破150

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
陳冠宇首度在練習賽登板掉分。圖／中華職棒提供
中華隊今天在台北大巨蛋進行「閉門」練習賽，張育成面對母隊富邦悍將隊敲出全壘打，也是中華隊在練習賽的首轟，打線全場敲出8安打，最終以5：3拿下勝利。

中華隊在第2、第4局皆有攻勢出現，2局2出局後江坤宇獲得保送，第7棒陳晨威敲安，接著蔣少宏再擊出適時安打，帶有1分打點；4局由林子偉、江坤宇接連敲安，攻占一、三壘，1出局後蔣少宏犧牲觸擊送回三壘上的跑者，再添分數。

6局江坤宇安打後隨即盜上二壘，陳晨威獲得保送，林家正敲出2分打點二壘打，打破平手局面；第7局張育成在兩出局後開轟，左外野方向陽春砲，亦是中華隊集訓以來在練習賽的首轟。

打線方面，江坤宇4次打擊有3次上壘，包括2安、1保送，另有1次盜壘成功；兩名捕手蔣少宏與林家正各敲1安，且各有2分打點。

投手方面，先發與最後一位投手分別是林佾葳與王宇傑，林佾葳被敲3安、失1分，但2局投球只用13球，王宇傑被敲2安、無失分。陳冠宇首次在練習賽亮相，被敲1安打，送出2次保送，有1次牽制抓到對方提前離壘，但夾殺過程出現失誤，隨後再被敲安失掉1分。張奕投1局演出3上3下，林詩翔被敲2安、失1分，曾峻岳1局無失分，也是此役唯一飆出150公里以上火球的投手。

總教練曾豪駒說：「投手方面只有1名投手投出保送，比起前幾場保送較多的情況，大家都已經漸入佳境，都能完成賦予的投球任務；攻擊方面雖然帳面上只有8支安打，但整體擊球的狀況都不錯。接下來還有4場熱身賽的機會，慢慢把團隊連結起來，把比賽節奏調整到位。」

林家正第6局敲出兩分打點二壘打。圖／中華職棒提供
張育成敲出陽春砲，也是中華隊在練習賽的第一轟。圖／中華職棒提供
