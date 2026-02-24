經典賽／王建民「飄髮」撞臉金希澈！韓媒也撰文轉發

世界棒球經典賽即將登場，中華隊正在積極備戰，日前中華職棒官方帳號分享球員和教練們的「私服上班路」影片，網友們發現留著飄逸長髮的投手教練王建民，撞臉韓星金希澈，如今有韓媒轉發這則消息。

現年45歲的王建民退休後擔任投手教練，目前是中信兄弟及中華隊教練團成員。42歲的希澈是韓國天團Super Junior成員，近年以飄髮造型活躍在電視及網路節目，去年為了出道二十週年紀念，重返舞台。

有台灣網友轉發王建民上班路，飄髮造型神似希澈，引發許多球迷共鳴。如今韓媒「Money Today」以「SJ金希澈為何會出現在球場」為題報導，分享兩人的對照圖。

報導提到，王建民是台灣棒球國民英雄，曾連2年單季19勝，在台灣家喻戶曉。目前在中信兄弟隊擔任投手教練，繼2023年WBC後，2026年繼續出任中華隊牛棚教練。

本屆賽事中華隊與韓國預計為C組第2展開激烈競爭。如今又因「撞臉話題」成為鎂光燈焦點，王建民所屬的中華隊能交出什麼樣的成績，讓全球棒球迷格外關注。