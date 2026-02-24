聽新聞
經典賽／籃籃大聯盟春訓現場挺鄭宗哲 網讚：台灣的推進隊長
樂天桃猿隊應援團推進隊長籃籃最近飛到美國佛羅里達，觀看紅襪隊旅美好手鄭宗哲比賽，兩人還合影留念，在陽光下露出燦爛的笑容。
鄭宗哲將代表中華隊參加經典賽，休賽季他被海盜隊DFA後輾轉多隊，最後加入紅襪並參加大聯盟春訓，今天面對光芒隊擔任第八棒游擊手，2打數沒安打、吞下1次三振。
籃籃在社群平台發文寫道，「一下飛機決定先來幫同鄉加油。」她分享自己與鄭宗哲的多張合照，兩人相見歡後合影留念，看起來非常開心。
網友們紛紛留言表示，「讚讚，台灣的推進隊長」、「感覺籃籃看到宗哲，比宗哲看到籃籃還開心」、「超前部署，邁阿密複賽應援場勘」、「樂天海外顧問」、「籃籃好有心」。
