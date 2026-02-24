影／徐若熙隨軟銀鷹返台打交流賽 26日將迎戰中華隊

身為經典賽中華隊先發主力的25歲右投徐若熙，今天上午隨日職福岡軟銀鷹自日本宮崎搭機來台，準備參加2026台日棒球國際交流賽。徐若熙抵台後，將隨軟銀鷹於今天下午3點在台北大巨蛋進行練球，並預定於26日對中華隊之戰登板。

2026台日棒球國際交流賽將於明日起至28日舉行，軟銀鷹今天抵台後，預計明天先與中信兄弟交手，26日再與中華隊進行交流賽。另一支來台的日職球隊北海道日本火腿鬥士，則將於27日對戰中華隊，28日與味全龍各進行一場比賽。