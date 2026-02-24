經典賽／陳偉殷重逢旅日時期戰友 聊「教練視角」發現真的不一樣

台灣傳奇左投陳偉殷今天現身台北大巨蛋，關心中華隊備戰世界棒球經典賽近況，熱身賽正好碰上富邦悍將隊，總教練後藤光尊、首席教練森野将彦都是他過去旅日時期的熟面孔，除了敘舊之外，也聊到彼此卸下球員身分後，看到的東西真的不太一樣。

中華隊年後移師台北大巨蛋後，先與韓職培證英雄隊過招2場，吞下1和1敗，昨天休兵1天後，在今天對上悍將，也是最後一場「閉門」熱身賽，中華隊終場5：3擊敗悍將。

賽前場邊先上演相見歡場面，陳偉殷過去從2004到11年效力中日龍隊，森野從1997年起到去年球季，從選手到教練生涯，全數都在中日度過，兩人過去在中日當過隊友，今天因為熱身賽有機會在台北碰到面，笑嘻嘻留下合影。

陳偉殷表示，不只是森野，後藤也是同期的選手，「大家開始當教練後，看到的東西不太一樣，現在比較傾向傳承，每個人都有好的東西，讓自己的經驗可以幫助選手更快調整到位。」