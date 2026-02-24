經典賽／富邦「大董」為中華隊發加菜金 「台灣悍將」加碼領紅包

中華隊今天在閉門熱身賽以5：3擊敗富邦悍將隊，富邦集團「大董」蔡明忠到場觀戰，並為中華隊送上加菜金。

蔡明忠今日到場觀賽為中華隊及悍將加油打氣，並為中華隊準備10萬元加菜金打氣，期許Team Taiwan前進東京為國爭光，同時也準備開工紅包親自發給中華隊的悍將隊職員，感謝悍將們的辛勞付出。

目前隨中華隊集訓中的悍將包括張育成、張奕、曾峻岳、李東洺、戴培峰、教練高國輝、防護員林家儀、訓練員高挺耀。