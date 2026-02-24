經典賽／中華隊5:3擊敗悍將 「光總」注意到張育成開轟前的3K

中華隊今天在台北大巨蛋面對富邦悍將隊，進行「閉門」熱身賽，張育成第7局敲出陽春砲，悍將教頭後藤光尊看了心情複雜，也特別點出他此役先吞3K，感覺狀況是還需調整。

中華隊今天以5：3擊敗悍將，悍將推出日籍投手鈴木駿輔、阿部雄大，並非中華隊刻意與悍將協調安排，後藤表示，單純是教練團溝通後決定投手。

談到此役內容，後藤表示，這是悍將今年第一場正式比賽，內容非常好，也注意到中華隊打者今天的安打多是中外野方向，感覺狀況調整不錯。

值得注意的是中華隊陣中的悍將張育成，上屆在經典賽打出「國防部長」美譽，本屆打擊狀況也備受期待，今天第7局面對陳品宏敲出陽春砲。

後藤對此則是點出其他面向，「在那支全壘打之前是3個三振，狀況是有些起伏。」他也坦言，張育成是打悍將自家投手，心裡感覺多少有點怪怪的，「看到自己選手能壓制對方滿開心，但打者沒打出去，感覺也有點複雜。」張育成此役面對鈴木2打席、阿部1打席都吞下三振。