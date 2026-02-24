經典賽／為中華隊應援集氣 中捷26日送限量張育成簽名海報

2026年世界棒球經典賽（WBC）將開打，台中捷運公司將於2月26日上午10點在中捷市政府站啟動應援活動，當天前100位到場參加記者會，並在加油留言牆寫下祝福的球迷，即可獲得中華隊球星張育成簽名海報，邀請球迷一起為中華隊集氣。

2026世界棒球經典賽將於3月登場，中捷公司總經理朱來順表示，台中是棒球之都，特別在2月26日上午10點在中捷市政府站啟動「東京告『捷』，前進邁阿密！」，取「捷運」與「捷報」同音，預告台灣隊將傳來勝利佳音。當天也將公布一系列應援內容，希望透過沉浸式體驗，讓旅客感受與中華隊並肩作戰的感動。

中捷公司指出，有「國防部長」稱號的張育成在場上的拚勁、永不放棄的精神深植人心，市政府站1樓特別打造「球場造型打卡區」，設置等身比例的張育成與啦啦隊女孩立牌，讓民眾彷彿置身球場，感受到強大能量。

此外，打卡區旁同步設置加油留言牆，邀請旅客與球迷親筆為中華隊集氣，26日記者會當天前100位寫下加油宣言的球迷，將可獲得張育成簽名海報。