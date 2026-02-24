經典賽／日本隊遭軟銀完封仍有收穫 井端弘和點「好球帶差異」

世界棒球經典賽即將在3月5日登場，日本隊昨天在熱身賽以0：4遭日職軟銀隊完封。日本隊總教練井端弘和指出，由大聯盟裁判擔任主審的情況，如何適應與日職不同的好球帶，是接下來必須面對的課題。

日本國家隊遭軟銀完封引發球迷擔憂，井端監督受訪時提到好球帶，「大聯盟裁判對高球比較會判好球，這部分接下來必須好好適應。」

去年旅美本季重返日職的隅田知一郎直言：「低球不太會被判好球，這就是日本和美國的差別。日本投手很容易下意識投低角度，這點要特別注意。」中日龍隊投手高橋宏斗也指出：「高角度直球、從高處往下掉的變化球，會變得很重要。」

擔任顧問的達比修有則說，「其實有裁判的好球帶熱區圖，賽前先確認就不會有問題。」井端監督則說，「向熟悉MLB的分析師請教後，他們都提到與日本裁判相比，大聯盟裁判會撿高不撿低。接下來要思考，如何善用高角度。」