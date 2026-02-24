快訊

軍購特別條例立院要動了 朝野簽字同意3月6日付委

鄭麗君：美最高法院判決不涉232條款 我方最優惠待遇不變

台中毒夫妻猛抽安非他命...4幼子宛如被關毒氣室 法院：令人憐惜

經典賽／徐若熙笑嘻嘻要回台灣了 透露近況越來越好

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

中華隊王牌強投之一徐若熙，今天上午隨軟銀鷹隊一起飛回台灣，他透露目前調整狀況正逐漸到位，表態：「會做好充分的準備面對比賽。」

徐若熙今年展開旅日賽季，尚未向中華隊報到，先隨母隊軟銀春訓，軟銀將在25日、26日於台北大巨蛋分別面對中信兄弟、中華隊，參賽球員今天上午從宮崎機場出發，準備飛往台灣，下午將在台北大巨蛋練球。

徐若熙此行將以軟銀球員身分登板，面對中華隊，投完這一場交流賽後再向中華隊報到，正式加入國家隊行列。

徐若熙表示，希望藉由這場交流賽登板，為自己在經典賽、新賽季的表現打下好的基礎，他也對回到台灣充滿期待，笑嘻嘻表示：「雖然只有4天，但終於可以回到台灣了。」

經典賽

延伸閱讀

經典賽／徐若熙在內共9人參賽 軟銀須防WBC後遺症壞了3連霸

經典賽／徐若熙返台前找回好感覺 交流賽已做好準備

經典賽／中華隊好消息！徐若熙逐漸找回狀態 軟銀監督：看過最好的一次

經典賽／大聯盟官網列出各隊關鍵人物 中華隊徐若熙被點名

相關新聞

經典賽／中華隊熱身賽強碰悍將 陳偉殷重逢中日戰友森野将彦

中華隊今天在台北大巨蛋「閉門」熱身賽面對富邦悍將隊，上演舊友重逢，以情蒐團隊身分幫助中華隊的傳奇左投陳偉殷，以及目前在悍...

經典賽／沒說是因怕影響氣勢 美國隊強投史庫柏證實只投1場就閃人

兩屆塞揚史庫柏（Tarik Skubal）披上美國隊球衣出戰世界棒球經典賽，但將是「1場限定」，他今天受訪證實，只會在經...

經典賽／真人版「航海王」5演員為台日大戰開球 大谷翔平也是粉絲

世界棒球經典賽即將開打，衛冕冠軍日本隊為預賽C組東道主，首戰將在3月6日面對中華隊，今天公布「台日大戰」開球嘉賓，將是N...

經典賽／徐若熙笑嘻嘻要回台灣了 透露近況越來越好

中華隊王牌強投之一徐若熙，今天上午隨軟銀鷹隊一起飛回台灣，他透露目前調整狀況正逐漸到位，表態：「會做好充分的準備面對比賽...

2013年經典賽 熱血體育主播徐展元「好想贏韓國」金句連發 破圈爆紅

2013年3月的世界棒球經典賽預賽，中華隊在台中洲際棒球場以二比三輸給韓國隊，這場球賽在台灣引起高度關注，可說是全民運動。當時的體育主播徐展元在鏡頭前忍不住哽咽吶喊：「好想贏韓國！」一語說出台灣球迷的心聲，透過電視新聞與臉書分享的廣泛傳播，讓徐展元破圈爆紅，許多本來沒有看棒球的台灣人也因此認識他，這個金句還在網路社群被票選為當年度的台灣鄉民代表詞。

經典賽／王貞治抵台為中華隊加油 棒協理事長辜仲諒親自接機

世界棒球經典賽將於3月５日開打，「世界全壘打王」王貞治在中華棒球協會理事長辜仲諒力邀之下再度訪台，將主講「棒球講座」並出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。