經典賽／徐若熙笑嘻嘻要回台灣了 透露近況越來越好

中華隊王牌強投之一徐若熙，今天上午隨軟銀鷹隊一起飛回台灣，他透露目前調整狀況正逐漸到位，表態：「會做好充分的準備面對比賽。」

徐若熙今年展開旅日賽季，尚未向中華隊報到，先隨母隊軟銀春訓，軟銀將在25日、26日於台北大巨蛋分別面對中信兄弟、中華隊，參賽球員今天上午從宮崎機場出發，準備飛往台灣，下午將在台北大巨蛋練球。

徐若熙此行將以軟銀球員身分登板，面對中華隊，投完這一場交流賽後再向中華隊報到，正式加入國家隊行列。

徐若熙表示，希望藉由這場交流賽登板，為自己在經典賽、新賽季的表現打下好的基礎，他也對回到台灣充滿期待，笑嘻嘻表示：「雖然只有4天，但終於可以回到台灣了。」