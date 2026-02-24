聽新聞
經典賽／真人版「航海王」5演員為台日大戰開球 大谷翔平也是粉絲
世界棒球經典賽即將開打，衛冕冠軍日本隊為預賽C組東道主，首戰將在3月6日面對中華隊，今天公布「台日大戰」開球嘉賓，將是Netflix影集真人版《航海王》5位演員，以「草帽一行人」形式登場。
C組預賽將從3月5日開打，日本隊首日沒有賽程，6日晚場將要在首場賽事面對世界12強棒球賽冠軍中華隊，一般預料將由王牌投手山本由伸打頭陣。
負責經典賽日本轉播的Netflix，今天透過IG公布，為了幫經典賽全體選手應援打氣，真人版《航海王》5位演員將在3月6日台日大戰擔任開球嘉賓，當天賽事將於當地時間晚上6點開始進行直播，7點比賽正式開始。
大谷翔平本身也是《航海王》粉絲，曾到過作者尾田榮一郎家裡烤肉，所屬的道奇隊也曾與《航海王》聯名合作過。
