快訊

開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看

川普祭112條款對台無任何農產專屬豁免品項 蝴蝶蘭等無法享有零關稅

大電池一定贏？外媒實測35款手機 iPhone 17 Pro Max拿第1、第2名是它

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／真人版「航海王」5演員為台日大戰開球 大谷翔平也是粉絲

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
經典賽「台日大戰」開球嘉賓，將是Netflix影集真人版《航海王》5位演員，以「草帽一行人」形式登場。 截圖自Netflix X
經典賽「台日大戰」開球嘉賓，將是Netflix影集真人版《航海王》5位演員，以「草帽一行人」形式登場。 截圖自Netflix X

世界棒球經典賽即將開打，衛冕冠軍日本隊為預賽C組東道主，首戰將在3月6日面對中華隊，今天公布「台日大戰」開球嘉賓，將是Netflix影集真人版《航海王》5位演員，以「草帽一行人」形式登場。

C組預賽將從3月5日開打，日本隊首日沒有賽程，6日晚場將要在首場賽事面對世界12強棒球賽冠軍中華隊，一般預料將由王牌投手山本由伸打頭陣。

負責經典賽日本轉播的Netflix，今天透過IG公布，為了幫經典賽全體選手應援打氣，真人版《航海王》5位演員將在3月6日台日大戰擔任開球嘉賓，當天賽事將於當地時間晚上6點開始進行直播，7點比賽正式開始。

大谷翔平本身也是《航海王》粉絲，曾到過作者尾田榮一郎家裡烤肉，所屬的道奇隊也曾與《航海王》聯名合作過。

經典賽 中華隊 日本隊 山本由伸 大谷翔平 航海王

延伸閱讀

經典賽／大谷翔平將回日本備戰 首重維持健康

MLB／放話挑戰大谷翔平50轟50盜 洋基二壘手：賈吉推動我

MLB／大谷翔平實戰打擊登板 道奇主帥讚：狀態肯定比去年好

MLB／球迷狂喜！道奇春訓大谷翔平投27球 日籍3強投並排畫面曝光

相關新聞

經典賽／中華隊熱身賽強碰悍將 陳偉殷重逢中日戰友森野将彦

中華隊今天在台北大巨蛋「閉門」熱身賽面對富邦悍將隊，上演舊友重逢，以情蒐團隊身分幫助中華隊的傳奇左投陳偉殷，以及目前在悍...

經典賽／沒說是因怕影響氣勢 美國隊強投史庫柏證實只投1場就閃人

兩屆塞揚史庫柏（Tarik Skubal）披上美國隊球衣出戰世界棒球經典賽，但將是「1場限定」，他今天受訪證實，只會在經...

經典賽／真人版「航海王」5演員為台日大戰開球 大谷翔平也是粉絲

世界棒球經典賽即將開打，衛冕冠軍日本隊為預賽C組東道主，首戰將在3月6日面對中華隊，今天公布「台日大戰」開球嘉賓，將是N...

2013年經典賽 熱血體育主播徐展元「好想贏韓國」金句連發 破圈爆紅

2013年3月的世界棒球經典賽預賽，中華隊在台中洲際棒球場以二比三輸給韓國隊，這場球賽在台灣引起高度關注，可說是全民運動。當時的體育主播徐展元在鏡頭前忍不住哽咽吶喊：「好想贏韓國！」一語說出台灣球迷的心聲，透過電視新聞與臉書分享的廣泛傳播，讓徐展元破圈爆紅，許多本來沒有看棒球的台灣人也因此認識他，這個金句還在網路社群被票選為當年度的台灣鄉民代表詞。

經典賽／王貞治抵台為中華隊加油 棒協理事長辜仲諒親自接機

世界棒球經典賽將於3月５日開打，「世界全壘打王」王貞治在中華棒球協會理事長辜仲諒力邀之下再度訪台，將主講「棒球講座」並出...

經典賽／WBC棒球熱潮吹進台南 巷仔Niau揮棒上陣5款公仔下周開賣

隨著世界棒球經典賽即將登場，再度掀起台灣棒球熱，而這股風潮也吹進台南文化場域，台南市定古蹟「愛國婦人會館」即日起至4月6...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。