聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／中華隊熱身賽強碰悍將 陳偉殷重逢中日戰友森野将彦
中華隊今天在台北大巨蛋「閉門」熱身賽面對富邦悍將隊，上演舊友重逢，以情蒐團隊身分幫助中華隊的傳奇左投陳偉殷，以及目前在悍將教練團中的森野将彦，是過去日職中日龍隊戰友，如今在台灣相會。
中華隊年後移師台北大巨蛋後，先與韓職培證英雄隊過招2場，吞下1和1敗，昨天休兵1天後，將在今天對上悍將，也是最後一場「閉門」熱身賽。
賽前場邊先上演相見歡場面，陳偉殷過去從2004到11年效力中日龍隊，森野從1997年起到去年球季，從選手到教練生涯，全數都在中日度過，兩人過去在中日當過隊友，今天因為熱身賽有機會在台北碰到面，笑嘻嘻留下合影。
森野去年球季結束後離開中日，轉戰台灣，擔任悍將首席兼打擊教練，是他職棒生涯首度效力中日以外的球隊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。