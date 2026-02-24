經典賽／沒說是因怕影響氣勢 美國隊強投史庫柏證實只投1場就閃人

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
兩屆塞揚史庫柏（Tarik Skubal）披上美國隊球衣出戰世界棒球經典賽，但將是「1場限定」，他今天受訪證實，只會在經典賽出賽1場，就會回歸母隊，不願打亂自己的春訓行程，「我試著同時做好兩件事，我認為這是兩全其美的方法。」

史庫柏表示，之所以之前沒有透露這件事，是因為希望維持經典賽的聲勢，「但我只會為美國隊出賽1場，但同時我也理解，我真的需要待在這裡（老虎），與隊友一起為賽季準備。」

他表示，感謝美國隊願意以這樣的形式接納自己，儘管無法在後續賽事助陣美國隊，但他計畫會去看幾場比賽，「我還沒決定要看哪幾場，如果他們打進決賽，我會試著爭取到現場。」

史庫柏也強調，這樣的決定是為了維持訓練的一致性，「對我來說，參加經典賽的重點是確保維持在春訓的正常投球負荷，每件事都維持一樣，而不是比我所需要的要提早拉高強度，希望外界不會有這樣的誤解。」史庫柏說：「我的態度是，我會為美國先發1場，然後回到這裡，為開幕戰做好準備。」

本屆賽事各隊可繳交6人投手預備名單，同時必須在30人名單內設定4位可能被替換的投手，預賽結束後最多可換4人、打完8強後最多可再換2人，是能在沒有傷兵情況下的換人。如今看來，史庫柏很可能就被列在預計被替換的名單中。

經典賽 史庫柏 老虎

