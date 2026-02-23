經典賽／王貞治抵台為中華隊加油 棒協理事長辜仲諒親自接機

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
「世界全壘打王」王貞治（右）今天抵達松山機場，中華棒球協會理事長辜仲諒（左）親自接機。圖/中華棒球協會提供

世界棒球經典賽將於3月５日開打，「世界全壘打王」王貞治在中華棒球協會理事長辜仲諒力邀之下再度訪台，將主講「棒球講座」並出席「2026台日棒球國際交流賽」，為台灣棒界與中華隊加油打氣。

王貞治今天下午在旅日台籍醫生郭宗明陪同下，飛抵台北松山機場，辜仲諒也親自接機；王貞治雖已年逾八旬，仍精神瞿鑠、健步如飛，展現一代棒球名將風範。

長年推動台日棒球交流的王貞治與台灣淵源深厚，不僅擔任中華職棒元年開幕戰開球嘉賓，更多次見證台灣棒球重要時刻，2023年為台北大巨蛋啟用開出歷史性的第一球；他當時預言環境造英雄，台北大巨蛋將成為台灣棒球轉捩點，中華隊不負眾望於前年勇奪世界12強賽冠軍，為台灣棒球寫下新頁，如今心繫台灣棒球發展的王貞治再度來台出席一系列棒球活動，別具意義。

棒協規劃王貞治將於25日主講棒球講座，與職業、業餘及基層教練與球員分享其面對挫敗與自我淬鍊的經驗。同日及26日亦將出席台日交流賽，向日職福岡軟銀鷹、中職中信兄弟隊致意勉勵，並為中華隊於經典賽前加油打氣，以提早調整備戰節奏、注入贏球信心。

由中國信託商業銀行冠名贊助的台日交流賽，25日起一連四天在台北大巨蛋舉行。對戰組合包括軟銀對兄弟、軟銀對中華隊、日本火腿隊對中華隊，以及火腿對味全龍，一系列賽事不僅深化台日棒球互動，更被視為經典賽前的重要實戰平台。

經典賽

