經典賽／大谷翔平將回日本備戰 首重維持健康

MLB洛杉磯道奇隊的日本球星大谷翔平為了3月的世界棒球經典賽（WBC）將返回日本。他今天受訪時表示，「首重維持健康狀態，隨著打席累積，實戰感覺自然會回來。」

「日刊體育」報導，大谷在亞利桑那州的格倫代爾（Glendale）春訓基地調整投打「二刀流」的狀態後接受媒體聯訪時透露，近日將與日本隊會合。

進入2月後，日本隊考量部分球員的傷勢，決定替換球員。關於聖地牙哥教士隊的日本投手松井裕樹表示左腿緊繃，大谷說明，「已經聯絡他…當然會覺得遺憾，但我首先祈禱他只是輕傷，並希望他能儘早回歸賽季」。

日本放送協會（NHK）報導，大谷考慮身體負荷，本屆WBC將專注打擊，但球季開始後仍預期他能擔任先發投手。在春訓期間，他持續提前調整二刀流的狀態。

他在練習過後被美國媒體問及「WBC決賽第9局是否會上場投球」時回應，「若（美國隊）最後派楚勞特（Mike Trout）上場的話，有可能」。而大谷這番回答也使在場爆出一陣笑聲。

大谷2023年首度參加WBC，在決賽對戰美國隊時扮演終結者，並於最終打席三振他當時在洛杉磯天使隊的隊友楚勞特（Mike Trout）後，率領日本隊贏球。

根據道奇隊的總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，這是大谷在WBC前最後的練習日，大谷近期將前往日本。

而大谷在日本職棒北海道火腿隊時期的總教練、上屆WBC執掌日本隊兵符的栗山英樹也在現場觀察大谷練習。栗山受訪時表示，「看到他非常享受地打棒球，看起來也很順利，我很放心。」

關於WBC即將登場，栗山期待地說道，「這對於日本是相當重要的比賽，相當期待，（我認為大谷）一邊留意初春必須做的事情並一邊做好準備，我覺得他比以往更值得期待。」

對於大谷在美國職棒大聯盟連續3年獲得年度最有價值球員（MVP）等亮眼表現，栗山認為，「大谷有自己的標準值」，同時期待大谷有更多亮眼的表現。

關於球季即將開始，栗山相當看好大谷並表示，「他還有發揮空間，這方面是團隊勝利而非留下個人紀錄，但最終會留下讓大家驚豔的成績。」

這屆WBC將於3月開打，20支隊伍分為A、B、C、D共4組，每組5隊進行預賽，各組取前2名晉級，並在美國進行複賽。台灣與日本、澳洲、韓國、捷克分在C組，C組賽事將在3月5日至10日於東京巨蛋舉行。

日本「每日體育報」（Daily Sports）報導，日本隊的投手石井大智與平良海馬已經因傷退出，若再加上之後預計正式表態不代表日本出賽的松井裕樹，日本將有3名投手退出代表隊。日本隊總教練井端弘和昨天提到松井時表示，「目前仍在觀察，（下判斷之前）可能會花點時間」。