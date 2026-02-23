經典賽／WBC東京期間限定店登場 逾500種商品開賣

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日點燃戰火，官方期間限定商店日前於澀谷宮下公園開幕，集結超過500款官方商品，從限定球衣到姓名背號T恤一應俱全。主辦單位表示，吸取上屆缺貨經驗，本屆備貨量為前屆的2倍以上，也有中華隊周邊商品，歡迎海外球迷來日選購。

本屆官方商店由Fanatics Japan營運，販售時間為2月20日至3月22日，除宮下公園外，也同步於東京晴空塔設立分店。店內販售商品包括印有WBC標誌的限定球衣、帽款、T恤與應援周邊。除了日本隊，以及前屆決賽隊伍美國隊的商品外，還有在C組的中華、澳洲、韓國、捷克等代表隊周邊商品。

曾代表日本出戰首屆WBC的前國手川崎宗則出席活動時特別提到，中華隊在世界12強賽的表現令人印象深刻，「一旦打出氣勢就會非常強，是非常令人關注的存在。」現場來賓也直言，目前這中華灣隊陣容被外界稱為「歷代最強」。

談到日本隊關注球員時，川崎點名中日龍強投高橋宏斗，形容他的指叉球「會消失」，「美國球探一定會為之騷動，球速很快，真的看不見，打者可能揮棒之後才發現球在哪裡」，預測高橋的球速與變化球將在國際舞台引發話題。

至於道奇隊球星大谷翔平，川崎也高度期待表示，「他會像上次一樣，絕對能帶動整支球隊氣氛。只要他在隊上，整隊都會變得愉快。」

Fanatics Japan戰略部副總裁宇平圭吾在活動後受訪表示，中華參賽將讓東京賽區氣氛更加沸騰，也誠摯歡迎中華球迷來日觀賽。

他強調，店內準備了大量中華隊周邊商品，包括與選手同款設計的姓名背號T恤與復刻版球衣，可以穿上和選手相同設計的服裝來應援，是非常推薦的商品。

此外，吸取上屆多項商品賣到缺貨的經驗，本屆官方商店備貨量提升至前屆的2倍以上，盼讓更多海內外球迷都能順利購入心儀商品。

隨著WBC倒數計時，東京街頭已率先感受棒球盛典熱度，而戰力備受看好的中華隊，以及日本王牌選手群表現，都將成為本屆賽事最大看點。