經典賽／將和莊陳仲敖、林維恩春訓離隊 塞佛里諾飆火球解決費爾柴德

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
運動家隊32歲右投塞佛里諾。 路透
運動家隊32歲右投塞佛里諾（Luis Severino）備戰世界棒球經典賽，今天在大聯盟熱身賽初登板，面對守護者隊先發兩局無失分，賽後談到代表多明尼加隊參加經典賽一事，他說：「真的非常興奮，邁阿密的比賽氣氛一定非常瘋狂，能去那裡很刺激。」

運動家共有8名球員參加本屆經典賽，即將離開亞利桑納州春訓營，代表各自的國家參賽，除了塞佛里諾和同胞艾瓦拉多（Elvis Alvarado），另6人是中華隊莊陳仲敖、林維恩、波多黎各隊哈尼斯（Darrell Hernaiz）、柯特斯（Carlos Cortes）、加拿大隊克拉克（ Denzel Clarke）、墨西哥梅內塞斯（Joey Meneses）。

多明尼加隊在2013年奪下隊史首座經典賽冠軍，今年預賽C組對手是委內瑞拉、荷蘭、以色列、尼加拉瓜，3月6日起將在邁阿密點燃戰火。

運動家官網指出，塞佛里諾過去都以球迷身分觀戰，每次都被比賽氣氛震撼，再過不到兩周將親身體驗這種激情；這位擁有10年大聯盟經驗的老將，終於有機會代表祖國征戰，確實是期盼已久。

塞佛里諾今天投兩局只被揮出1支安打，飆出3次三振，2局上讓準備加入中華隊的費爾柴德（Stuart Fairchild）揮出三壘滾地球出局，全場最快球速飆到97.8英里，速球平均也達96.9英里，調整進度比去年更快。

他說：「通常情況下，我可能要到熱身賽第2周才會上場，現在提前登板，參加經典賽前再投一場，對自己很有幫助。」

