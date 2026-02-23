快訊

實測成功！教你安卓手機、蘋果iPhone AirDrop互傳照片 免開第三方APP

川普擬2階段打到伊朗屈服！美媒曝伊代理勢力密謀 恐襲美在2地區據點

離譜！高雄警員備勤睡死 還有副所長值勤嚼檳榔

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／鬆口氣？龍恩手肘仍痠腫先休兵 小熊教頭推估只需休2到3天

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
美籍台裔選手龍恩。圖截自影片
美籍台裔選手龍恩。圖截自影片

美籍台裔選手龍恩（Jonathon Long）22日在大聯盟春訓熱身賽傷退，小熊教頭康索（Craig Counsell）今天更新傷情，他的左手肘拉傷今天仍有痠痛、腫脹，但好消息是預計只需休息2、3天。

龍恩昨天在熱身賽擔任一壘手，與跑者擦撞後倒地，左手肘出現不適，今天先休兵。康索表示，龍恩會在明天看醫生檢查，確認左手肘傷勢狀況，「他今天還是會痠痛，也還有些腫脹，但我認為可能只需要休息2、3天。」

龍恩預計在2月27日提前抵台與中華隊會合，在台北大巨蛋參與賽前練球，再於28日一起飛往日本宮崎，近日傷情出現時引起球迷擔憂，中職會長、中華隊領隊蔡其昌也馬上聯繫追蹤，昨天受訪時表示得到消息是沒有大礙，但一切還需等待詳細檢查結果，期盼是虛驚一場，因為龍恩對中華隊是很重要的戰力。

經典賽

延伸閱讀

經典賽／日本隊熱身賽首戰10分差大勝軟銀 捷克勝羅德

經典賽／徐若熙返台前找回好感覺 交流賽已做好準備

經典賽／中華隊初三開工！古林睿煬、孫易磊、張峻瑋加入

經典賽／連8年2月在宮崎度過 張奕舊地重遊有期待也有害怕的事

相關新聞

經典賽／鬆口氣？龍恩手肘仍痠腫先休兵 小熊教頭推估只需休2到3天

美籍台裔選手龍恩（Jonathon Long）22日在大聯盟春訓熱身賽傷退，小熊教頭康索（Craig Counsell）...

經典賽／中華隊要小心！韓、澳預期將派最強投手戰力對我們

經典賽將在3月5日開打，中華隊集結中職、旅美、旅日好手組軍，絕對是近年來最強國家隊，筆者認為晉級8強的機會很大，再加上南韓有許多好手因傷缺陣或辭退，相對地，中華隊前進邁阿密更添勝算，不過經典賽沒有一隊

經典賽／大谷準備會合日本隊 恩師預測登板可能性：若想上攔都攔不住

二刀流巨星大谷翔平結束最後一天道奇春訓行程，即將啟程前往日本與國家隊會合，恩師栗山英樹到訪道奇春訓基地關心子弟兵，聊到大...

經典賽／中華隊開打倒數10天 費爾柴德熱身賽首安出爐

世界棒球經典賽開打開打倒數10天，中華隊國手持續備戰，效力守護者隊的台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchil...

經典賽／點名警戒台灣與南韓！日本隊捕手看練習賽直播惡補腦內知識庫

35歲捕手中村悠平在上屆世界棒球經典賽冠軍賽與大谷翔平共演冠軍時刻，本屆再度參戰，談到C組警戒對手點名南韓與台灣，並透露...

經典賽／受到冬奧冰球金牌激勵 史肯斯期待另一個「冰上奇蹟」

美國男子冰球隊今天在米蘭科爾蒂納冬季奧運以2：1擊敗加拿大隊，奪下暌違46年的金牌，海盜隊王牌投手史肯斯（Paul Sk...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。