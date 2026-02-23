經典賽／鬆口氣？龍恩手肘仍痠腫先休兵 小熊教頭推估只需休2到3天

美籍台裔選手龍恩（Jonathon Long）22日在大聯盟春訓熱身賽傷退，小熊教頭康索（Craig Counsell）今天更新傷情，他的左手肘拉傷今天仍有痠痛、腫脹，但好消息是預計只需休息2、3天。

龍恩昨天在熱身賽擔任一壘手，與跑者擦撞後倒地，左手肘出現不適，今天先休兵。康索表示，龍恩會在明天看醫生檢查，確認左手肘傷勢狀況，「他今天還是會痠痛，也還有些腫脹，但我認為可能只需要休息2、3天。」

龍恩預計在2月27日提前抵台與中華隊會合，在台北大巨蛋參與賽前練球，再於28日一起飛往日本宮崎，近日傷情出現時引起球迷擔憂，中職會長、中華隊領隊蔡其昌也馬上聯繫追蹤，昨天受訪時表示得到消息是沒有大礙，但一切還需等待詳細檢查結果，期盼是虛驚一場，因為龍恩對中華隊是很重要的戰力。