經典賽／受到冬奧冰球金牌激勵 史肯斯期待另一個「冰上奇蹟」

美國男子冰球隊今天在米蘭科爾蒂納冬季奧運以2：1擊敗加拿大隊，奪下暌違46年的金牌，海盜隊王牌投手史肯斯（Paul Skenes）在佛州春訓營從電視上看到這一幕，心情有些激動，他說：「實在太酷了，這就是我們即將面對的事。」

世界棒球經典賽將於3月5日開打，美國挑戰隊史第2冠，海盜官網指出，史肯斯受到美國冰球隊的啟發，心中懷抱「另一枚金牌」。

官網特別提到，今天美加大戰堪稱史上最偉大的冰球金牌戰之一，史肯斯緊盯螢幕，這是美國隊繼1980年冬奧著名的「冰上奇蹟」（美國4：3擊敗蘇聯、爆冷奪金）以來，男子冰球隊獲得首枚奧運金牌，而那次「冰上奇蹟」發生在他出生前22年。

史肯斯念過美國空軍學院，本來夢想成為戰鬥機飛行員，也有多位家人曾在軍中服役，官網形容史肯斯對祖國十分忠誠，奧運畫面更讓他對經典賽充滿期待。

美國冰球隊睽違46年再奪冬奧金牌。 美聯社

美國隊在2017年經典賽下首冠，2023年總教練德羅沙（Mark DeRosa）邀請一些頂尖野手參賽，但組成最強投手群卻非易事，最後拚到決賽不敵日本隊；德羅沙今年再掌兵符，兩名塞揚獎強投史肯斯、史庫柏（Tarik Skubal）都披上國家隊戰袍，巨人隊王牌韋伯（Logan Webb）和其他明星投手相繼加入，美國號稱擁有史上最強陣容。

史肯斯表示，已經看過電影「冰上奇蹟」，也看過奧運和2017年經典賽美國隊奪冠比賽， 「我曾有幾次代表美國出賽，還沒拿過金牌，到另一個國家比賽輸給他們，感覺很不好，想改變這種狀況。」

史肯斯將在3月2日離開海盜春訓營，前往亞利桑納州和美國隊會合，他說：「代表美國參加經典賽意義非凡。」